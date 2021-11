Jovanotti, il libro da colorare Jova Beach Coloring book

In attesa della presentazione ufficiale del prossimo Jova Beach Party 2022, che porterà Lorenzo Cherubini e la sua musica sulle migliori spiagge italiane, lo stesso cantautore ha annunciato il “Jova Beach Coloring Book”. Un libro di intere illustrazioni da colorare dedicato ai concerti Condividi

Come raccontato dallo stesso Jovanotti in una breve clip prontamente condivisa sui social network, arriva in tutte le Librerie Feltrinelli, negli store fisici ed online, un progetto davvero speciale pensato per rivivere i momenti salienti della prima tournée del cantante sulle spiagge italiane, nel 2019. Jova Beach Coloring Book è un intero libro da colorare con illustrazioni di alcuni tra i più importanti graphic designer e novelist italiani e internazionali.

Cosa contiene Jova Beach Coloring Book approfondimento Jovanotti annuncia un tour e nuove canzoni per l'estate 2022 È uscito ufficilamente martedì 9 novembre, in tutti gli store Feltrinelli, Jova Beach Coloring Book, lo speciale album illustrato a cura di Jovanotti e Sergio Pappalettera, con disegni dei più importanti graphic designer e novelist italiani e internazionali. Pubblicato per Open Wor(l)ds, Jova Beach Coloring Book fa parte di una linea di prodotti interamente sostenibile e riciclabile, in cui sono raccolte ben 28 tavole liberamente ispirate ai momenti salienti del Jova Beach Party 2019. Una presentazione, quella del nuovo tour estivo che, come racconta Jovanotti, avverrà ufficialmente davanti alla stampa il prossimo 19 novembre a Milano e per la quale l’artista e il suo team hanno pensato di realizzare un gadget ufficiale, per l’appunto un intero libro da colorare. Iniziativa subito apprezzata da Feltrinelli che ha deciso di distribuire le pagine in edizione limitata nei suoi main store fisici e sullo shop online. Il Jova Beach Coloring Book sarà distribuito a 9,90€.

Di chi sono le illustrazioni di Jova Beach Coloring Book approfondimento Jovanotti, da Per te a Baciami ancora: i video delle hit più famose A firmare le magnifiche illustrazioni di Jova Beach Coloring Book tanti illustratori, graphic designer e art director italiani e internazionali, in un mix perfetto di volti noti e giovani talenti underground. Hanno aderito al progetto anche Edoardo Marconi, Marco Caputo, la nativa americana Eliyana Beitler, Simone Brio e Studio Prodesign, insieme a Davide Toffolo, Carlo Esposito, Matteo Guarnaccia, Teresa Cherubini e anche due tavole dello stesso Jovanotti. Jova Beach Coloring Book è la prima tappa di una collaborazione tra il Jova Beach Party e il Gruppo Feltrinelli, che si concretizzerà con la distribuzione di altri numerosi prodotti culturali che verranno pubblicati nel corso del prossimo anno, proprio in avvicinamento al grande evento dell'estate 2022. Jovanotti annuncia l’arrivo dell’album illustrato su Instagram È stato lo stesso Lorenzo Jovanotti che, racchiuso tra le quattro mura dello studio di registrazione milanese Pinaxa, ha deciso di realizzare e condividere con i fan dei social un divertente video in cui si rende protagonsita di un unboxing speciale, quello del Jova Beach Coloring Book. Raccontando della conferenza stampa di Jova Beach Party 2022, in programma per il prossimo 19 novembre, il cantautore romano ha ammesso che “Per quel giorno lì c'era venuta la voglia di creare un piccolo gadget da regalare e siccome è venuto molto bene e lo abbiamo fatto in collaborazione con Feltrinelli ci hanno chiesto se potevano distribuirlo nelle loro librerie e a me ha fatto piacere” ha detto il cantautore aggiungendo, “E' una piccola cosa fatta con il cuore”.