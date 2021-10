Jovanotti, nuova musica in arrivo con Enzo Avitabile

Lo aveva raccontato al pubblico di fan solo alcuni giorni fa quando, con un post su Instagram, Jovanotti aveva detto di essere finalmente in procinto di svelare le date per il tour estivo del 2022 oltre che l’arrivo di tanta nuova musica . Poco meno di ventiquattro ore fa, mercoledì 6 ottobre, un’altra foto in cui il cantautore italiano si mostra accanto al collega e amico compositore Enzo Avitabile presentato come uno dei veri e propri protagonisti dei progetti musicali in arrivo. “Fare musica con Enzo Avitabile è un viaggio bellissimo. Oggi registriamo i battiti dei nostri cuori. Poi vi racconto!” ha scritto Jovanotti al suo pubblico di ascoltatori.

View this post on Instagram

Jovanotti ed Enzo Avitabile, storia di un sodalizio artistico

approfondimento

Jovanotti, da Per te a Baciami ancora: i video delle hit più famose

Non è la prima volta che Jovanotti e il sassofonista e compositore partenopeo Enzo Avitabile (per anni braccio destro di Pino Daniele) danno vita a un sodalizio artistico. Già nel 2019 i due collaborarono e si esibirono insieme in occasione di Jova Beach Party, la tournée estiva che portò Lorenzo Cherubini, la sua musica e un ricco parterre di artisti ospiti, a cantare e suonare sulle più belle e suggestive spiagge italiane. Una performance – quella che si tenne nella location di Castel Volturno - che diede loro la possibilità di mettere nero su bianco le proprie idee e pensieri, dando vita al brano “Simm’ tutt’uno”, lanciato ufficialmente nell’estate del 2020. Jovanotti – come promesso - sta quindi lavorando alla stesura e registrazione del nuovo album di inediti e con lui in studio ha ritrovato l’arte di Enzo Avitabile. “Fare musica con Enzo Avitabile è un viaggio bellissimo. Oggi registriamo i battiti dei nostri cuori. Poi vi racconto!” ha scritto il rapper e cantautore romano al suo pubblico di ascoltatori.

Jovanotti, un tour e nuove canzoni per l’estate 2022

Nel frattempo, il rapper e cantautore italiano ha confermato su Instagram, le indiscrezioni lanciate all’inizio del mese di settembre che lo volevano protagonista di una tanto sperata ripresa dei concerti dal vivo. Per l’estate del 2022 sono finalmente previsti appuntamenti live in diverse città italiane, insieme al rilascio di nuove canzoni che Jovanotti sta preparando in studio. Ecco le sue parole su Instagram: “dai che forse a fine ottobre (per sicurezza diciamo metà novembre) riusciamo a darci un appuntamento vero per l’estate 2022! La riapertura al 100% è ormai quasi certa e appena ne avremo la conferma con la mia squadra ci organizziamo per raccontarvi quello che stiamo preparando da mesi e che continueremo a preparare fino a quando ci vedremo dal vivo” ha commentato Jovanotti che ha poi aggiunto, “Intanto io sto qua in uno studio a registrare canzoni, la maggior parte delle quali nate con il cuore rivolto al momento in cui accenderemo l’impianto audio sotto al sole”.