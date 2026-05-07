Sky TG24 Live In torna a Roma. L’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane va in scena al Teatro di Villa Torlonia. Oggi, giovedì 7 maggio, è in programma una giornata di incontri, confronti, storie e attualità. Al centro dell’evento anche le sfide globali e il racconto del mondo che cambia.

Insieme a ospiti nazionali e internazionali – protagonisti della politica, dell’economia e della cultura – vengono analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Senza mai perdere di vista le notizie del giorno, si parla di Italia e del mondo, dei conflitti in corso, della politica e dei cambiamenti in atto nella nostra società.

Lo storico Teatro di Villa Torlonia si trasforma così in uno studio televisivo, capace di accogliere la nuova edizione di Live In. L’apertura è alle 9.30, con il direttore Fabio Vitale e con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre la chiusura sarà intorno alle 20.

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