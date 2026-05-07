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Sky TG24 Live In Roma 2026, Parmitano: “Spazio mi manca e spero di tornarci”. DIRETTA

live Cronaca
Sky TG24

L’evento che porta Sky TG24 nelle piazze e città italiane torna oggi nella Capitale, in una giornata che mette al centro l’attualità, le sfide globali e il racconto del mondo che cambia insieme ad ospiti nazionali ed internazionali. Il tutto nella cornice dello storico Teatro di Villa Torlonia

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Sky TG24 Live In torna a Roma. L’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane va in scena al Teatro di Villa Torlonia. Oggi, giovedì 7 maggio, è in programma una giornata di incontri, confronti, storie e attualità. Al centro dell’evento anche le sfide globali e il racconto del mondo che cambia.

Insieme a ospiti nazionali e internazionali – protagonisti della politica, dell’economia e della cultura – vengono analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Senza mai perdere di vista le notizie del giorno, si parla di Italia e del mondo, dei conflitti in corso, della politica e dei cambiamenti in atto nella nostra società.

Lo storico Teatro di Villa Torlonia si trasforma così in uno studio televisivo, capace di accogliere la nuova edizione di Live In. L’apertura è alle 9.30, con il direttore Fabio Vitale e con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre la chiusura sarà intorno alle 20.

Per approfondire:

LIVE

Parmitano: “Spazio mi manca e spero di tornarci”

Parmitano: “Artemis ci permetterà di tornare sulla Luna”

“La missione Artemis è un contenitore che vedrà molte missioni, alcune in fase di definizione, è l’inizio di una staffetta”, ha spiegato Parmitano. “Ora abbiamo un sistema che ci permetterà di ritornare sulla superficie della Luna. Parte integrante è il ruolo dell’Italia, interessata dai primi moduli abitativi di superficie”.

Parmitano

Parmitano: “Artemis II ha portato tutti nello spazio”

Che effetto ti hanno fatto le immagini della Luna proveniente dagli astronauti di Artemis II? “Ho avuto l’opportunità di incontrare a Houston i protagonisti della missione Artemis II. Ho detto loro che da un lato avevano portato noi colleghi in questo viaggio così unico, e dall’altra che da parte nostra c’era una sanissima invidia”.

L’intervista a Luca Parmitano

Adesso è il momento dell’intervista a Luca Parmitano, astronauta dell’Esa.

Gualtieri: “Roma è anche città della pace”

Interrogato dal direttore Vitale sulla presenza di Marco Rubio a Roma, per l’incontro con Papa Leone XIV, e la possibile centralità della Capitale nel percorso di pace, il sindaco Gualtieri ha detto: “Roma è una città che per ragioni storiche è sì una capitale di uno Stato importante, ma è anche il centro mondiale della cristianità. Questa combinazione di elementi dà alla città una sua anima universalistica che la rende anche una città della pace. Pensare però che a Roma si decidano le sorti del mondo sarebbe esagerato”.

Gualtieri: “Contento che siate qui”

“Sono molto contento che siate qui, partendo dalla Capitale per raccontare il mondo”: con queste parole il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto in apertura di Live In.

È iniziato Live In Roma

Ha preso il via Live In Roma, con il saluto del direttore di Sky TG24 Fabio Vitale.

Tra poco si parte

Manca pochissimo al via di Sky TG24 Live In Roma: l’inizio è in programma dalle 9.30 a Villa Torlonia.

Tutti gli ospiti di Live In Roma 2026

Sky TG24 Live In Roma 2026: gli ospiti

Sky TG24 Live In Roma 2026: gli ospiti

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Si parte alle 9.30

L’apertura di Live In Roma è prevista alle 9.30, con il direttore Fabio Vitale e con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre la chiusura sarà intorno alle 20.

Il programma di Live In Roma 2026

Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programma

Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programma

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Live In Roma 2026

Sky TG24 Live In torna a Roma: la giornata dedicata a incontri, confronti, storie e attualità è in scena al teatro di Villa Torlonia, a partire dalle 9.30. L’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane è nato nel dicembre 2020 a Courmayeur e - dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma, Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano, di nuovo Roma e ancora Milano - torna oggi nella Capitale.

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