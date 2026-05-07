Live In Roma, il saluto di Fabio Vitale e Roberto Gualtieri

L'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane si è aperto con il saluto del direttore di Sky TG24 Fabio Vitale e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Partire dalla Capitale per guardare il mondo. Io a Bruxelles perché per occuparsi di Roma bisogna occuparsi anche di Europa”

Live In Roma (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA) si è aperto con il saluto del direttore di Sky TG24, Fabio Vitale, che ha ricordato che Roma proprio oggi è teatro di un importante appuntamento come l’incontro del Segretario di Stato americano Marco Rubio con Papa Leone XIV. In collegamento da Bruxelles è intervenuto per i saluti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Partire dalla Capitale per guardare il mondo. Io sono a Bruxelles perché per occuparsi di Roma bisogna occuparsi anche di Europa che è centrale per tutti i dossier che ci riguardano. I cantieri che i romani hanno visto in questi mesi e anni abbiamo potuto aprirli e chiuderli grazie alle politiche europee. Si fa il sindaco di Roma anche da Bruxelles ma volevo partecipare al vostro evento perché è un segno della nostra città in trasformazione”.

Il direttore Vitale ha poi chiesto al primo cittadino romano se la Capitale può rappresentare un passaggio decisivo in un percorso di pace che stenta a decollare tra Usa e Iran. “Anche la giornata di oggi mette in evidenza questa caratteristica di Roma che anche per ragioni storiche è una grande metropoli, Capitale di uno stato importante ma anche il centro della cristianità. La città - ha sottolineato Gualtieri - ha quindi un'anima universalistica che la rende una città per la pace. Non è mai solo locale quello che si fa a Roma”.