Live in Roma, Bonaccini: "Governo deve relazionarsi con gli Usa"

Anche il presidente del Partito democratico Stefano Bonaccini è stato protagonista della nuova edizione di Live In Roma (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA) ospitata dal palco di Villa Torlonia a Roma. Il colloquio di Bonaccini con Giovanna Pancheri ha spaziato su diversi argomenti di stretta attualità, ma si è principalmente soffermato sugli sviluppi legati alla crisi internazione e in particolare sulle difficoltà della diplomazia di fronte alle mosse del presidente statunitense Donald Trump. “Trump è pericoloso”, ha detto senza mezzi termini l'ex governatore dell'Emilia-Romagna, “perché non si rende conte delle parole che utilizza, parole che possono arrivare a innescare conflitti”. Per quetso Bonaccini è tornato a porre l'accento sull'importanza del dialogo nel giorno in cui la delegazione statunitense è stata ricevuta in Vaticano dopo le tensioni tra Trump e Papa Leone XIV. “Il Vaticano non può che guardare al dialogo ovviamente, e lo stesso deve valere per il governo”, ha aggiunto il presidente del Pd, secondo cui allo stato attuale il rapporto tra il gli Usa e il nostro Paese è “molto complicato”. Non avrei mai pensato che un presidente degli Stati Uniti potesse lavorare per lacerare, se non distruggere, i rapporti con la sfera occidentale. Non era mai accaduto prima d'ora e molti dei predecessori di Trump si rivolterebbero nella tomba se solo assistessero a quanto sta accadendo”. Per Bonaccini “Trump sta riducendo le figure che lo circondano a semplici portavoce”, ma questo non po' impedire al nostro esecutivo di muoversi celermente per ricstruire una relazione sana con Washington. Finora, invece, secondo il presidente dem, “il nostro governo non ha proferito parola sulle azioni di Trump, che, tra le altre cose, ha scatenato anche una guerra commerciale e dei prezzi in tutto il mondo di cui noi stiamo pagando le drammatiche conseguenze”.