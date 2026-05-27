Viterbo, esplosione distrugge una villetta a Bolsena

Un'esplosione riconducibile a una possibile fuga di gas ha completamente distrutto una villetta monofamiliare a Bolsena, nel Viterbese. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dopo l'allarme scattato intorno alle 9:30. Il residente, un uomo di circa 60 anni, è ancora disperso: le autorità temono si trovi sotto le macerie dell'abitazione.