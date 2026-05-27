Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Viterbo, esplosione distrugge una villetta a Bolsena

Cronaca

Un'esplosione riconducibile a una possibile fuga di gas ha completamente distrutto una villetta monofamiliare a Bolsena, nel Viterbese. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dopo l'allarme scattato intorno alle 9:30. Il residente, un uomo di circa 60 anni, è ancora disperso: le autorità temono si trovi sotto le macerie dell'abitazione.

Prossimi video

Torino, migliorano le condizioni del tifoso juventino ferito

Cronaca

Sky Inclusion Days, premiazione progetto Sky Up The Edit

Cronaca

Sky Inclusion Days 2026, prima parte

Cronaca

Viterbo, esplosione distrugge una villetta a Bolsena

Cronaca

Bari, 19 misure cautelari per traffico illecito di rifiuti

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 27 maggio. Edizione delle 13

Cronaca