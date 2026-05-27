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Bari, 19 misure cautelari per traffico illecito di rifiuti

Cronaca

I Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito 19 misure cautelari nelle province di Foggia, Salerno, Napoli, Benevento, Roma e Latina per traffico illecito di rifiuti. L'ordinanza è stata emessa dal Gip di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini hanno avuto inizio nell'ottobre del 2023.

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