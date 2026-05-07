A Live In Roma (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA))si è parlato anche di caro-energia, con i prezzi di carburanti e bollette schizzati in seguito ai recenti sviluppi della crisi internazionale. In Italia da febbraio il prezzo del gas - a cui si lega quello dell'elettricità - è salito del 3,4%, ben oltre la media europea, che in Paesi come Francia, Spagna e Germania si è assestata al 2.3%. Per rispondere alla domanda su quanto sia in salita la strada per ottenere più flessibilità da parte dell'Unione europea per fronteggiare la crisi è intervenuto all'evento di Sky TG24 il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Abbiamo notato”, ha detto Urso, “che finalmente la Commissione europea ha capito che per fronteggiare questa emergenza è necessario manifestare una certa apertura alla flessibilità che gli abbiamo chiesto, soprattutto sul fronte energia, ma anche per l'autonomia strategica del nostro continente". Si riuscirà quindi a ottenere una deroga al Patto di stabilità, come chiede Roma? "L'Europa deve rendersi conto della realtà e consentire a tutti gli Stati, non solo a chi ha meno debito, di far fronte alla crisi", ha risposto il ministro. Per Urso, “la guerra ha cambiato gli asset e l'Italia dipende più di altri da fonti energetiche come gas, motivo per cui gli impatti da noi subiti sono maggiori”. Il ministro ha nuovamente sottolineato l'azione di governo che avrebbe, a suoi dire, permesso alle famiglie italiane di recuperare potere d'acquisto grazia a un'inflazione tenuta meglio sotto controllo rispetto ad altri Paesi. Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, presente sul palco assieme a Urso, “dovremmo puntare di più su fonti energetiche diverse dal gas”. "In Italia abbiamo bisogno di mettere a terra 4mila concessioni sulle rinnovabili: questo è un problema che impatta sulle Regioni. Come mai le concessioni sono bloccate?", si è chiesto Orsini. Per poi aggiungere: "Sardegna e Calabria, sul fronte delle rinnovabili, non stanno facendo i compiti a casa". "Questo non è un problema di governo”, ha proseguito, “è un problema che impatta sulle Regioni e noi ci siamo posti l'obiettivo di andare Regione per Regione e capire come mai le concessioni sulle rinnovabili sono bloccate", ha spiegato Orsini. "È ovvio che non possiamo pensare di avere un costo che vale tre-quattro volte in più rispetto a quello di altri Paesi" e "quando Stellantis dice 'io vado in Spagna e non sto in Italia' è perché il primo prezzo per fare l'automobile è l'energia", ha illustrato il presidente di Confindustria, per cui "dobbiamo generare le condizioni abilitanti per stare nel nostro Paese". A livello comunitario, secondo il numero uno di Confindustria, la ricetta è una sola: “Serve fare debito pubblico europeo, occorre un mercato dell'energia unico per aiutare i Paesi che sono indietro. L'Unione europea non deve lasciare indietro nessuno”.