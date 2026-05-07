Live In Roma, Foti: "Siamo amici degli USA, non sudditi"

All’evento di Sky TG24 a Villa Torlonia è intervenuto il ministro degli Affari Europei, Coesione e PNRR. Un momento di confronto sul rapporto tra Italia, Europa e Stati Uniti: "Se il Presidente degli Stati Uniti fa delle affermazioni che il governo italiano non condivide, il governo italiano lo fa presente”, ha detto Foti
Ospite sul palco di Live In Roma (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA) il ministro degli Affari Europei, Coesione e PNRR, Tommaso Foti, ha parlato del rapporto tra Italia e Usa che, nelle ultime settimane, ha subìto alcuni scossoni. "È indubbio che per quanto ci riguarda gli Stati Uniti sono un interlocutore importante, ma proprio perché sono importanti e vi è una amicizia allora è giusto che quando uno sbaglia glielo facciamo notare. Perché - ha sottolineato Foti - un conto è avere dei rapporti che possono essere ottimi sotto il profilo degli scambi, ad esempio economici e quant'altro, un altro è ritenere che l'amicizia sia sudditanza. Questo non esiste: esiste ovviamente una dignità nazionale, dalla quale non si può prescindere e quindi se il Presidente degli Stati Uniti fa delle affermazioni che il governo italiano non condivide, il governo italiano lo fa presente”.