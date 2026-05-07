Live In Roma, Foti: "Siamo amici degli USA, non sudditi"

Ospite sul palco di Live In Roma (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA) il ministro degli Affari Europei, Coesione e PNRR, Tommaso Foti, ha parlato del rapporto tra Italia e Usa che, nelle ultime settimane, ha subìto alcuni scossoni. "È indubbio che per quanto ci riguarda gli Stati Uniti sono un interlocutore importante, ma proprio perché sono importanti e vi è una amicizia allora è giusto che quando uno sbaglia glielo facciamo notare. Perché - ha sottolineato Foti - un conto è avere dei rapporti che possono essere ottimi sotto il profilo degli scambi, ad esempio economici e quant'altro, un altro è ritenere che l'amicizia sia sudditanza. Questo non esiste: esiste ovviamente una dignità nazionale, dalla quale non si può prescindere e quindi se il Presidente degli Stati Uniti fa delle affermazioni che il governo italiano non condivide, il governo italiano lo fa presente”.