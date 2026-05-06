Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programma

L’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane torna nella Capitale giovedì 7 maggio. Una giornata che lascia spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia insieme ad ospiti nazionali ed internazionali. Tutto nella cornice dello storico Teatro di Villa Torlonia

Sky Tg24 Live In torna a Roma: una giornata di incontri, confronti, storie e attualità al Teatro di Villa Torlonia. Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane ( GLI OSPITI ). Un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma, Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano, di nuovo Roma e ancora Milano, torna nella Capitale il 7 maggio 2026. Ecco il programma.

Giovedì 7 maggio

9:30 - Apertura Live In

Apertura di Sky TG24 Live In con il direttore Fabio Vitale e con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

9:40 - Lo spazio

Intervista a Luca Parmitano, astronauta Esa.

10:00 - Start

Le interviste ai protagonisti della politica italiana.

10:45 - Intervista a Bonelli

Intervista al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.

11:00 – Sky Up The Edit

Il progetto di Sky per l’inclusione digitale nelle scuole. Ne parliamo con Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom, Tiziana Catarci, docente di Ingegneria Informatica Università La Sapienza Roma ed Eleonora Viscardi, influencer e divulgatrice digitale.

11.30 - L'impatto del conflitto in Medioriente sulle imprese e sul lavoro

Quali sono le conseguenze della guerra sull'economia e sulle imprese. Ne parliamo con Regina Corradini D'Arienzo, Ad Simest, Guglielmo Picchi, Presidente Sace, Roberto Santori, Founder & Ceo di Challenge Made Italy, e Massimo Gianolli, Ad di General Finance.

12:00 - La sfida dell'intelligenza artificiale

Un confronto sul presente e il futuro dell’intelligenza artificiale, tra innovazione, impatto sociale ed etica. Ne discutiamo con Andrea Pezzi, imprenditore, e Maria Rosaria Taddeo, Professor of Digital Ethics and Defence Technologies Oxford University.

12:40 - "VipSocial, storie di successo di persone comuni”

La rubrica di Sky TG24 che racconta le vicende di individui che hanno raggiunto il successo. Le storie di percorsi professionali e personali ispiratori nel contesto digitale e sociale. Ne parliamo con Jacopo Ierussi, Vicepresidente e Direttore Generale ACE - Associazione Creator Economy - e Matteo Pogliani, Presidente ONIM - Osservatorio Nazionale Influencer Marketing.

13:00 - TG

Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24.

14:00 - Generazione DipendenZe

Un viaggio nelle fragilità delle nuove generazioni, tra dipendenze digitali, affettive e comportamentali. Con Stefania Andreoli, Psicoterapeuta, e Federico Tonioni, Responsabile psicopatologie Dipendenze - web mediate Policlinico Gemelli Roma.

14:30 - Intervista a Zuppi

Dialogo con Matteo Zuppi, Presidente Cei.

15:00 - "Basta - stop femminicidi"

Dieci anni fa il femminicidio di Sara Di Pietrantonio. Il ricordo e la riflessione per tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere, interrogarsi sulle responsabilità collettive e promuovere azioni concrete di prevenzione. Ne parliamo con Alberto Di Pietrantonio, papà di Sara, e Gabriella Marano, psicologa clinica e forense.

15:30 - Economia

Intervista a Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy e Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria.

16:00 - Nuove tecnologie e imprese

Un confronto sulle prospettive dell’intelligenza artificiale. L’impatto sul futuro delle imprese e della società. Ne discutiamo con Paolo Spreafico, Country Director Customer Engineering di Google Cloud, Fabrizio Vigo, Ceo e founder di Sevendata e con Fabio Moioli, consulente Spencer Stuart.

16:30 - "Rosa Elettrica"

Incontro con gli attori della serie Sky, Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli e con il regista Davide Marengo.

17:00 - Lavoro, giovani e crescita

Un confronto su lavoro, giovani e prospettive di crescita nel contesto attuale. Ne discutiamo con Pasquale Frega, Presidente e amministratore delegato Philip Morris, e Paolo Boccardelli, Rettore Luiss.

17:20 - TG Economia

Il confronto tra i leader sindacali sul futuro del nostro paese. Con Daniela Fumarola, Segretaria generale CISL, Maurizio Landini, Segretario generale CIGL, e Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale UIL.

18:30 - I porti del sud

Il ruolo strategico dei porti del Sud tra logistica, sviluppo economico e connessioni nel Mediterraneo. Ne discutiamo con Eliseo Cuccaro, Presidente Autorità Portuale Napoli/Salerno, Annalisa Tardino, Presidente Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Domenico Bagalà, Presidente della Adsp del mare di Sardegna, e Francesco Mastro, Presidente dell’Autorità Di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale.

19:20 - Mondo

Intervista alla Vicepremier e ministra della Cultura dell’Ucraina, Tatiana Berezhna, e a Piero Benassi, Ex Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.