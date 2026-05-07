A Yerevan “ho avuto la possibilità di incontrare il primo ministro canadese, e ha detto che lui è il più europeista dei non europei. È una frase che dice molto”, ha sottolineato Metsola. “Era un momento simbolico ma anche importante, noi possiamo essere indipendenti e autonomi”. La presidente del parlamento europeo, nel suo intervento, ha detto anche quello attuale è un “periodo difficile con gli Stati Uniti”.