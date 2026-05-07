Sky TG24 Live In Roma, il racconto della giornata dal Teatro di Villa Torlonia
L’evento che porta Sky TG24 nelle piazze e città italiane oggi è andato in scena nella Capitale, in una giornata che ha messo al centro l’attualità, le sfide globali e il racconto del mondo che cambia insieme ad ospiti nazionali ed internazionali. Il tutto nella cornice dello storico Teatro di Villa Torlonia
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Sky TG24 Live In è tornato a Roma. L’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane è andato in scena al Teatro di Villa Torlonia oggi, giovedì 7 maggio, con un'altra giornata di incontri, confronti, storie e attualità. Al centro dell’evento anche le sfide globali e il racconto del mondo che cambia.
Insieme a ospiti nazionali e internazionali – protagonisti della politica, dell’economia e della cultura – sono stati analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Senza mai perdere di vista le notizie del giorno, si è parlato di Italia e del mondo, dei conflitti in corso, della politica e dei cambiamenti in atto nella nostra società.
Lo storico Teatro di Villa Torlonia si è trasformato così in uno studio televisivo, capace di accogliere la nuova edizione di Live In.
I panel di Live In Roma 2026
- Il saluto di Fabio Vitale e Roberto Gualtieri
- L'astronauta Luca Parmitano: "Provato scafandro per allunaggio"
- Foti: "Siamo amici degli USA, non sudditi"
- Giuli: “Post Salvini? Sembrava autocritica a suo assenteismo”
- L'impatto del conflitto in Medioriente sulle imprese
- Cardinale Zuppi: "Attacchi Trump? Il Papa fa il Papa"
- Bonaccini: "Trump pericoloso, ma governo deve relazionarsi con gli Usa"
- Il ministro Urso: "L'Ue ha capito che serve flessibilità sull'energia"
- La storia di Sara Di Pietrantonio per dire stop ai femminicidi
- Gaming, cibo e sesso: i tratti della nuova Generazione dipendenze
- Come l'IA cambia il mercato del lavoro
- Lavoro e giovani: una sfida delicata e complessa
- Rosa Elettrica, la nuova serie Sky basata sul libro di Giampaolo Simi
- Garlasco: procura Pavia chiude indagini su Sempio
- Lavoro e sgravi con Fumarola, Landini e Bombardieri
- L'importanza strategica dei porti del Sud
- Metsola: "Europa può essere autonoma e indipendente"
- Sky Up The Edit e l'inclusione digitale
Per approfondire:
- Il programma di Live In Roma
- Gli ospiti di Live In Rima
L'importanza strategica dei porti del Sud. VIDEO
Al centro del dibattito le ripercussioni sul nostro Paese della chiusura dello Stretto di Hormuz e delle tensioni in Medioriente. Protagonisti del confronto Eliseo Cuccaro, presidente dell'Autorità portuale Napoli-Salerno, Annalisa Tardino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Domenico Bagalà, presidente della Adsp del mare di Sardegna e Francesco Mastro, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.
Live In Roma, l'importanza strategica dei porti del SudVai al contenuto
Metsola: "Io credo nella partnership transatlantica con gli Usa"
"Io rimango sempre una persona che crede nella partnership transatlantica con Stati Uniti e Canada, non possiamo dimenticare tutto quello che abbiamo fatto insieme", ha detto ancora Metsola, aggiungendo che "siamo vicini a un accordo commerciale con gli Usa".
Metsola: "L'Europa sta acquisendo indipendenza"
Intervistata a Live In, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha detto che "l'Europa sta acquisendo indipendenza" ed è "importante che sappia chi sono i suoi amici".
Berezhna: "La Russia alla Biennale è come ospitare un assassino"
"La Russia alla Biennale è come ospitare un assassino, io sono contro la partecipazione della Russia", ha detto la Vicepremier e ministra della Cultura dell’Ucraina, Tatiana Berezhna.
Live In Roma, la nuova serie Sky "Rosa Elettrica". VIDEO
All’evento Live In di Sky TG24 a Roma è stata presentata la nuova serie Rosa Elettrica, un thriller che mescola crime e introspezione, , fragilità e legami inaspettati. I protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli assieme al regista Davide Marengo si sono raccontati a Denise Negri .
Live In Roma, Rosa Elettrica la nuova serie Sky basata sull'omonimo libro di Giampaolo SimiVai al contenuto
Benassi: "Rubio a Roma in condizioni di difficoltà"
Benassi: "Marco Rubio è a Roma per fare molte cose in una condizione di estrema difficoltà, perché mentre volava Trump tronava alla carica contro il Papa", ha osservato Piero Benassi, Ex Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.
Fra poco l'intervista alla Vicepremier ucraina Tatiana Berezhna
Dopo una breve pausa, tocca all'ultimo appuntamento della giornata: l'intervista alla Vicepremier e ministra della Cultura dell’Ucraina, Tatiana Berezhna, e a Piero Benassi, Ex Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.
Landini commenta l'ultima Manovra
I porti del sud
Il ruolo strategico dei porti del Sud tra logistica, sviluppo economico e connessioni nel Mediterraneo. Ne discutiamo con Eliseo Cuccaro, Presidente Autorità Portuale Napoli/Salerno, Annalisa Tardino, Presidente Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Domenico Bagalà, Presidente della Adsp del mare di Sardegna, e Francesco Mastro, Presidente dell’Autorità Di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale.
Garlasco, generale Lago: "Se emergono nuovi fatti è giusto che Procura indaghi"
Come può essere possibile che dopo cinque gradi di giudizio, quelli alla base della condanna di Alberto Stasi, si riapra un processo per lo stesso fatto - l'omicidio di Chiara Poggi - contro Andrea Sempio? "Può succedere, è dovere del sistema approfondire ogni ipotesi che emerge in un secondo momento ed è giusto che si faccia", dice il generale Lago. "In ogni processo si rischia di condannare una persona innocente o di non condannare una persona colpevole", aggiunge.
Il delitto di Garlasco
Adesso parliamo delle novità sul delitto di Garlasco con Giampietro Lago, ex Comandante Ris Carabinieri. LE ULTIME NEWS SUL CASO.
Bombardieri attacca i contratti pirata
Come l'IA sta cambiando il mondo del lavoro. VIDEO
Urso: "L'Ue ha capito che serve flessibilità sull'energia". VIDEO
Fumarola: "No al salario minimo legale"
Per Fumarola il salario minimo legale sarebbe "uno schiacciamento verso il basso", perché l'ultima proposta di legge lo fissava a 9 euro all'ora, mentre tutti i contratti coperti dai sindacati "prevedono di più". E definisce l'idea del salario minimo legale "un'invasione" del campo di competenza dei sindacati.
Landini: "Bisogna aumentare salario orario contrattuale"
Landini commenta il concetto di "salario giusto" a cui fa riferimento il governo nel decreto Primo maggio: "Non si può cancellare il fatto che esiste la necessità di un aumento del salario orario contrattuale. Quali sarebbero gli elementi che concorrono il 'salario giusto'?".
Fumarola: "Bisogna investire in modo massiccio sulla formazione"
Secondo Fumarola, segretaria Cisl, dopo la pandemia "stiamo vivendo una condizione economica inedita", che ha bisogno di più interventi: "Non solo dare incentivi per assumere giovani e donne, ma anche investire in maniera massiccia sulla formazione. Ci sono risorse e strumenti che non sono stati utilizzati". Landini concorda sul fatto che "la formazione deve diventare un diritto per tutta la vita lavorativa".
Bombardieri: "Interventi del governo non creano occupazione"
"Gli interventi del governo non creano occupazione, l'occupazione la creano gli investimenti. Gli investimenti si creano se si potenziano le infrastrutture e se si definiscono linee di politica industriale, anche nel Mezzogiorno", dice Bombardieri.
Landini: "Salario minimo e giusto possono coesistere"
"Bisognerebbe evitare che col salario giusto non si voglia discutere di salario minimo. L'Italia ha i salari più bassi d'Europa, nonostante ci sia la contrattazione. La Germania, che ha contratti nazionali, sta portando il salario minimo da 13,5 euro verso i 15 euro all'ora per cui non è detto che le due cose non possano coesistere. Io non ho mai pensato a una cosa alternativa alla contrattazione", ha sottolineato Landini, ma "a un certo punto, sarebbe utile un sostegno legislativo per la validità erga omnes, per dare ai contratti valore di legge che cancelli i contratti pirata, cosa che ad oggi non c'è".
Landini: "Fondi alle aziende e non ai lavoratori"
Il sindacato più critico degli interventi del governo è la Cgil. Landini: "Ai lavoratori e ai salari dall'ultimo decreto non arriva un euro, i fondi vanno alle aziende".
Bombardieri: "Bene incentivi alle aziende"
Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale UIL, si dice soddisfatto dell'ultimo decreto lavoro del governo: "Risultato importante su incentivi alle aziende che applicano contratti dei sindacati comparativamente più rappresentativi, cioè i nostri, che sono quelli che pagano di più".
I leader sindacali a Live In
Spazio adesso a un confronto tra i leader sindacali sul futuro del nostro Paese. Con Daniela Fumarola, Segretaria generale CISL, Maurizio Landini, Segretario generale CIGL, e Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale UIL.
Moioli (Spencer Stuart): "L'IA non ci ruberà il lavoro"
Lavoro, giovani e crescita
Si apre adesso un confronto su lavoro, giovani e prospettive di crescita nel contesto attuale. Ne discutiamo con Pasquale Frega, Presidente e amministratore delegato Philip Morris, e Paolo Boccardelli, Rettore Luiss.
La storia di Sara Di Pietrantonio per dire stop ai femminicidi. VIDEO
Bonaccini: "Trump è pericoloso, ma governo deve relazionarsi con Usa". VIDEO
"Rosa Elettrica", la nuova serie Sky
Maria Chiara Giannetta, Francesco Di Napoli e il regista Davide Marengo presentano la serie Sky "Rosa Elettrica".
Cardinale Zuppi: "Attacchi Trump? Il Papa fa il Papa". VIDEO
Gaming, cibo e sesso: i tratti della nuova "Generazione dipendenze". VIDEO
Bonaccini a Live In: "Atteggiamento di Meloni verso Trump? Supino"
Nuove tecnologie e imprese
Adesso a Live In un confronto sulle prospettive dell’intelligenza artificiale e l’impatto sul futuro delle imprese e della società. Ne discutiamo con Paolo Spreafico, Country Director Customer Engineering di Google Cloud, Fabrizio Vigo, Ceo e founder di Sevendata e con Fabio Moioli, consulente e AI specialist di Spencer Stuart.
Urso e il nodo della caccia ai fondi per l'energia
Urso: "Nell'anno dei dazi l'export dell'Italia verso gli Usa +7,2%"
"Nell'anno dei dazi l'export italiano verso gli Usa è cresciuto del 7,2%, più di tutti gli altri Paesi europei", ha sottolineato il ministro Urso.
Orsini: "Serve mercato unico Ue per l'energia"
"Serve un mercato europeo unico dell'energia. Ci sono giorni in cui la Spagna la butta via perché ne ha troppa. L'Italia tra pochi anni rischia di non avere energia", dice Orsini.
Orsini: "Per il caro-carburanti serve fare debito pubblico europeo"
Cosa fare per il prezzo dei carburanti? "Se il conflitto in Iran andasse avanti fino alla fine dell'anno costerebbe 21 miliardi alle imprese. Deve intervenire l'Europa: serve fare debito pubblico europeo per aiutare i Paesi che ne hanno bisogno. Non possiamo permettercelo come Italia".
Orsini: "Dobbiamo puntare di più su rinnovabili"
Per il presidente di Confindustria Orsini dovremmo puntare di più su fonti energetiche diverse dal gas. "In Italia abbiamo bisogno di mettere a terra 4mila concessioni sulle rinnovabili: questo è un problema che impatta sulle Regioni. Come mai le concessioni sono bloccate?", si chiede. E aggiunge: "Sardegna e Calabria, sul fronte delle rinnovabili, non stanno facendo i compiti a casa".
Urso: "Europa deve rendersi conto della realtà"
Si riuscirà quindi a ottenere una deroga al Patto di stabilità, come chiede Roma? "L'Europa deve rendersi conto della realtà e consentire a tutti gli Stati, non solo a chi ha meno debito, di far fronte alla crisi", dice Urso.
Caro-energia, Urso: "Ue ha manifestato apertura per flessibilità nei conti"
A Live In si parla di caro-energia: in Italia da febbraio il prezzo del gas - a cui si lega quello dell'elettricità - è salito del 3,4%, oltre la media europea. Quanto è in salita la strada per ottenere più flessibilità da parte dell'Ue per fronteggiare la crisi? "La commissione ha manifestato una certa apertura ", dice il ministro Urso.
Il ministro Urso e Orsini a Live In
A breve l’intervista ad Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy ed Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.
L'impatto del conflitto in Medioriente sulle imprese. VIDEO
Adesso il panel "Basta - stop femminicidi"
Dieci anni fa il femminicidio di Sara Di Pietrantonio. Il ricordo e la riflessione per tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere, interrogarsi sulle responsabilità collettive e promuovere azioni concrete di prevenzione. Ne parliamo con Alberto Di Pietrantonio, papà di Sara, e Gabriella Marano, psicologa clinica e forense.
Bonaccini (PD): “Tema è parlare agli italiani, non i singoli nomi”
Sull’uscita di Marianna Madia dal PD, Bonaccini ha detto: “Chi decide di andarsene ne ha tutto il diritto, mi dispiace. Dopodiché io penso che il tema non siano i singoli nomi, ma parlare agli italiani per avere un voto in più del centrodestra”.
Bonaccini (PD): “Usa fanno i loro interessi”
“Gli Stati Uniti sono sovranisti e fanno i loro interessi”, ha detto ancora Bonaccini, criticando la posizione del governo Meloni nei rapporti con Trump. Parlando poi dell’aumento delle spese militari, il presidente del PD ha anche criticato di aver accettato l’aumento delle spese.
Bonaccini (PD): “Trump è pericoloso”
“La diplomazia dovrebbe servire a ridurre le distanze, soprattutto in un momento come questo”, ha detto Stefano Bonaccini, presidente del PD. “Considero Trump pericoloso perché non si rende conto delle parole che usa, che possono avere conseguenze. Il rapporto con gli Stati Uniti ora è molto complicato. Credo che Bush e Reagan si stiano rivoltando nelle tombe, quello che stiamo vedendo non si è mai visto della fine della Seconda guerra mondiale a oggi”.
Zuppi (Cei): “Dobbiamo aiutare il Papa”
Interrogato se gli sarebbe piaciuto diventare Papa, ha risposto “assolutamente no. È una responsabilità grande, e a maggior ragione per questo dobbiamo volergli bene. In un mondo così diviso e pronto alla rissa, la vera forza è la mitezza e il dialogo e l’amore. Per questo dobbiamo aiutarlo tanto”.
Zuppi (Cei): “Sconfiggere l’idea che tutto è inutile”
“Dobbiamo sconfiggere l’idea dell’impotenza, che tutto è inutile”, ha aggiunto ancora Zuppi. “La pace comincia da sé, e questo disinquina il mondo. La consapevolezza della sofferenza ci deve spingere a essere nel piccolo e nel grande operatori di pace, e ognuno può fare la sua parte”.
Le parole di Zuppi sulla guerra e le armi atomiche
Dopo aver detto che spera che il Papa sia più ascoltato sulla pace, e sottolineato che la visita di Rubio è nel segno della diplomazia, Zuppi ha aggiunto di sperare che le tensioni con Trump si risolvano. Per poi dire: “Quelli che avevano visto la Guerra mondiale e la bomba atomica dicevano che la Terza guerra avrebbe fatto venire giù tutto. Oggi abbiamo più potenziale e meno paura, e quindi c’è qualcosa che non va. A maggior ragione c’è bisogno del dialogo”.
Zuppi (Cei): “Papa continuerà a fare il Papa”
“Ci sono per fortuna mille relazioni e contatti, ma se ci sono problemi tra i ‘capi’ questo comporta problemi a tutti”, ha detto ancora Zuppi. “Speriamo che le difficoltà venute fuori si possano chiarire, il Papa continuerà a fare il Papa e predicare il Vangelo con mitezza e fermezza”.
Zuppi (Cei): “Leone XIV sempre chiaro sulla pace”
“Che cosa voglia colpire Trump bisognerebbe domandarlo a lui”, ha detto Matteo Zuppi, presidente della Cei. “Leone ha spiegato che lui predica il Vangelo", aggiungendo che il Pontefice è sempre chiaro sulla pace.
Tra poco l’intervista con Zuppi
Tra poco sarà il momento dell’intervista al cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei.
Andreoli: “Crisi generazionale degli adulti”
“Noi constatiamo la crisi adulta generazionale”, ha detto la psicoterapeuta Stefania Andreoli. “Se non raccogliamo la sfida a fare pensieri nuovi, a covare la nostra ansia rinunciando all’idea di guarirla tra un minuto, forse non siamo i migliori testimonial della stabilità affettiva”.
Tonioni: “Quando i giovani chiedono aiuto, rispettare i loro tempi”
Sul tema della sex addiction Federico Tonioni, Responsabile psicopatologie Dipendenze - web mediate Policlinico Gemelli Roma, ha detto che i pazienti “riescono a parlarne nel momento in cui si fidano dell’interlocutore. Tanti ragazzi hanno il diritto di provare a risolvere i loro problemi da solo, e quando chiedono aiuto vanno rispettati i tempi dei ragazzi e non dei genitori. Il paziente sex addicted aveva bisogno di una relazione protetta, uno schermo digitale è una difesa”.
Le interviste a Pezzi e Taddeo. VIDEO
Giuli: “Post Salvini? Sembrava autocritica a suo assenteismo”
Live In, Giuli: “Post Salvini? Sembrava autocritica a suo assenteismo”Vai al contenuto
Giuli: “Inopportuno portare le parole di Mattarella a Venezia”
È stato "inopportuno portare fino Venezia" le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica in occasione della presentazione dei David di Donatello al Quirinale. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha commentato le affermazioni del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Secondo Giuli, "questo è un aspetto di sgrammaticatura". Resta, ha aggiunto poi il ministro, che "la Russia putinista è presente a Venezia grazie ad un accordo fatto alle spalle del governo aggirando le sanzioni".
Gli interventi di Foti e Bonelli
Live in, Foti: Amici, non sudditi Usa. Bonelli: no a riarmoVai al contenuto
Alle 14 Generazione DipendenZe
Dopo l’appuntamento con il tg delle 13, Live In Roma 2026 riparte alle 14 con un viaggio nelle fragilità delle nuove generazioni, tra dipendenze digitali, affettive e comportamentali. Con Stefania Andreoli, Psicoterapeuta, e Federico Tonioni, Responsabile psicopatologie Dipendenze - web mediate Policlinico Gemelli Roma.
Le parole del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. VIDEO
Adesso "VipSocial, storie di successo di persone comuni”
Adesso è il momento della rubrica di Sky TG24 che racconta le vicende di individui che hanno raggiunto il successo. Le storie di percorsi professionali e personali ispiratori nel contesto digitale e sociale. Ne parliamo con Jacopo Ierussi, Vicepresidente e Direttore Generale ACE - Associazione Creator Economy - e Matteo Pogliani, Presidente ONIM - Osservatorio Nazionale Influencer Marketing.
Giuli: “Scandaloso niente fondi a docufilm su Regeni”
Sul caso Regeni, Giuli ha detto che “il ministro della Cultura non ha potestà di intervenire sulle decisioni delle commissioni. Può cercare di sanare un problema dettato da una legge che non abbiamo scritto noi. Per esempio posso proporre nuovamente che il documentario su Regeni usufruisca di un’altra linea di finanziamento. In secondo luogo, inseriremo una clausola che riguarda i prodotti cinematografici di alto rilievo istituzionale. È scandaloso che non sia stato riconosciuto degno di un finanziamento, e ho fatto l’autocritica necessaria perché esiste una responsabilità oggettiva”:
Giuli: “Post Salvini? Sembrava autocritica a suo assenteismo”
Interrogato sul post di Matteo Salvini, in cui diceva che gli assenti hanno sempre torto, Giuli ha risposto: “Quando l’ho visto ho pensato che fosse Salvini che fa autocritica. Vedi, Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero. Poi invece ho capito che non era un’autocritica sul suo assenteismo, e rispetto la sua posizione. Non è un caso importante che Salvini prediliga la Biennale non del dissenso ma della disinformazione”.
Giuli: “Non ho avuto risposta da Buttafuoco”
“Andrò a Venezia per visitare con piacere il padiglione dell’Italia”, ha aggiunto Giuli. “Non so se ci sarà Buttafuoco, gli ho scritto un messaggio di dissenso ma non ho avuto risposta”.
Biennale, Giuli: “A Venezia occasione mancata”
“Alla Biennale a Venezia si doveva parlare di arte, invece si parla di arte di regime“, ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Un accordo fatto alle spalle del governo. La premier ha chiarito che non siamo d’accordo, ma la Biennale è autonoma. In generale credo sia stata un’occasione mancata”.
Adesso l’intervista al ministro Giuli
È arrivato il momento dell’intervista al ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
Taddeo: “IA non scelga obiettivi in guerra”
Sul tema dell’uso dell’IA in guerra, in particolare per scegliere obiettivi, per Mariarosaria Taddeo “una macchina non dovrebbe essere messa in posizione di decidere sulla vita umana. La risposta più articolata è che può essere introdotta in un processo decisionale a patto che il controllo resti all’essere umano. E per questo serve una regolamentazione che si basi su dei principi. Una delle grandi lezioni imparate dell’Iran è che usare l’IA a tutta potenza e senza regole non è per forza sinonimo di vittoria”.
Pezzi: “L’Europa prenda un’iniziativa chiara e seria”
Andrea Pezzi, imprenditore, ha detto: “Credo che il legislatore debba studiare quello che sta accadendo. Nel momento in cui i dati delle aziende vengono usati per addestrare modelli di IA presto avremo cittadini ricchi privati che con un bottone possono spegnere i satelliti. Sarà così se l’Europa non prende un’iniziativa chiara e seria. Per quanto riguarda lo stimolo, penso sia bellissimo vivere questi anni perché molte domande esistenziali possono trovare l’attenzione necessaria perché ora noi umani dobbiamo davvero capire chi siamo davvero”.
La sfida dell’intelligenza artificiale
Adesso è il momento di un confronto sul presente e il futuro dell’intelligenza artificiale, tra innovazione, impatto sociale ed etica. Ne discutono Andrea Pezzi, imprenditore, e Mariarosaria Taddeo, Professor of Digital Ethics and Defence Technologies Oxford University.
L’intervento di Roberto Santori e Massimo Gianolli
Gianolli: “Imprese messe in difficoltà da sei anni di crisi”
Massimo Gianolli, ad di General Finance: “Il factoring, cioè uno strumento per facilitare e portare finanza all’interno delle imprese, serve per supportare il pagamento di fornitori, le vendite, e le esportazioni. In questo periodo complesso è uno strumento particolarmente interessante. Da sei anni, tra pandemia crisi e guerre, le imprese sono messe in difficoltà e vanno salvaguardate anche con strumenti finanziari”.
Santori: “Dopo dazi Trump velocizzata ricerca altri mercati”
Roberto Santori, Ceo di Challenge network e Founder di Made in Italy Community, ha detto: “Il Made in Italy si sta orientando in modo dinamico per colmare eventuali perdite da mercati solidi come quello americano o quello europeo. Dopo i dazi di Trump, abbiamo avuto una sorta di schiaffone che ci ha portato a velocizzare la ricerca di altri mercati, come ad esempio il Sudamerica con l’accordo con il Mercosur”.
Picchi: “Bisogna aiutare le imprese a trovare altre mercati”
“L’export italiano nel Golfo Persico è 20 miliardi su oltre 600, è rilevante ma regionalmente limitato”, ha detto Guglielmo Picchi, presidente di Sace. “Dobbiamo aiutare le imprese a trovare altre mercati. È 30 anni che viviamo ordinarie emergenze, le imprese sono equipaggiate”. In ogni caso è necessario ricordare che “l’export è il principale driver della crescita italiana”.
Corradini D'Arienzo: ”Imprese non devono sentirsi sole”
“Oggi è fondamentale che le imprese non si sentano sole”, ha detto Corradini D'Arienzo, ad di Simest. “In questo clima di sfiducia per le crisi internazionali, il rischio è che smettano di investire. Insieme al governo abbiamo messo a disposizione una misura che permetterà a chi soffre per i rincari energetici finanza a tasso 0. È fondamentale avere liquidità per non smettere di investire”.
La guerra e l’impatto sull’economia
Si parla adesso di quali sono le conseguenze della guerra sull'economia e sulle imprese. Ne discutono Regina Corradini D'Arienzo, Ad Simest, Guglielmo Picchi, Presidente Sace, Roberto Santori, Ceo di Challenge network e Founder di Made in Italy Community, e Massimo Gianolli, Ad di General Finance.
Capitanio: “Servono regole per la vita sui social”
Per Massimiliano Capitanio, commissario dell’Agcom, “serve scrivere delle regole sia per la vita reale che per la vita sui social. E serve anche diventare consapevoli di certe regole. Da una parte quindi bene le iniziative di educazione civica e digitale nelle scuole, dall’altra parte è evidente che non è più tollerabile che sulle piattaforme spesso compaiano venditori di merce contraffatta, finti chirurghi, notizie infondate per click baiting”.
Così si è aperto Live In Roma 2026
Live In Roma, il saluto di Fabio Vitale e Roberto GualtieriVai al contenuto
Catarci: “Sui deepfake serve più consapevolezza”
Servono norme moderne per regolare il fenomeno dei deepfake, di cui è recentemente stata vittima anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Altro esempio sono i video che riguardano una nevicata storica nella penisola russa del Kamčatka che ha tratto in inganno anche molte testate giornalistiche. “Questi video ormai sono molto credibili ma spesso vengono rilanciati anche quelli che, per i soggetti, potrebbero essere identificati come non credibili”, ha dichiarato Tiziana Catarci, docente di Ingegneria Informatica Università La Sapienza Roma. “Servirebbe una maggior consapevolezza da parte delle persone: la prima cosa da fare dovrebbe essere identificare la fonte”.
Le parole del ministro Foti sul rapporto con gli Usa. VIDEO
Il momento di Sky Up The Edit
Adesso è il momento di Sky Up The Edit, il progetto di Sky per l’inclusione digitale nelle scuole. Ne parliamo con Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom, Tiziana Catarci, docente di Ingegneria Informatica Università La Sapienza Roma ed Eleonora Viscardi, influencer e divulgatrice digitale.
Bonelli: “Il tema è il programma, non le primarie”
“Il tema non sono le primarie, il Paese ha bisogno di altro in questo momento”, ha aggiunto Bonelli parlando della costruzione del centrosinistra. “Serve una piattaforma programmatica, preferiremmo non farle le primarie. Noi siamo in una democrazia parlamentare, questa ci consente di trovare diverse soluzioni. La cosa principale è darci un programma”.
Le parole di Luca Parmitano a Live In
Bonelli: “Serve politica estera e di difesa europea”
“Questa destra è più per il riarmo dei singoli Stati, una cosa molto pericolosa”, ha detto ancora Bonelli. “Penso che ci si debba attrezzare per una politica estera e di difesa dell’Unione Europea”.
Bonelli: “Risposte Meloni su Trump erano dovute”
“Le risposte del governo italiano erano dovute, di fronte a un attacco indecente di Trump a Leone”, ha detto Angelo Bonelli di Avs a Live In. “Il punto però è un altro, che Meloni non prende le distanze dalle politiche di Donald Trump”.
Foti: “Serve più flessibilità” per l’energia
Sul tema della flessibilità di bilancio a livello europeo, Foti ha detto: “Oggi il piano A è chiedere più flessibilità, anche in deroga al Patto. La crisi impatta in modo differente in base al livello di dipendenza energetica. In questo squilibrio ci sono nazioni che necessitano più di altre di dare risposte a cittadini e imprese, l’economia non deve andare in un cono d’ombra”. A livello europeo “ci sono fronti diversi che hanno opinioni diverse”.
Foti: “Stati Uniti non sono solo la presidenza”
“Dobbiamo tenere presente che gli Stati Uniti non sono la presidenza degli Stati Uniti”, ha aggiunto Foti. “Non condivido per nulla le affermazioni di Trump verso il Santo Padre”, ha poi spiegato. “Ci possono essere delle affinità di natura ideologica tra il centrodestra italiano e il conservatorismo americano, ma abbiamo sempre detto che gli Usa sono un interlocutore importante e quando si è amici abbiamo il dovere di dire che quando uno sbaglia lo facciamo notare. Un conto è avere rapporti che sono ottimi, un conto è ritenere che l’amicizia sia sudditanza. Questo non esiste”.
Foti: “Con Pnrr investito molto in università”
Tra gli ospiti odierni anche il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti: “Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo investito molto in ricerca e università. Capisco l’importanza di guardare oltre i confini nazionali, ma il livello delle nostre università è molto buono. È importante anche scegliere università che abbiamo attrattività sul mercato. Oggi per esempio abbiamo una grande necessità di ingegneri, dobbiamo cercare di indirizzare gli studi verso quei settori che sono i più dinamici per la società”.
Le parole di Gualtieri a Live In Roma 2026
Fontana: “Attacchi al Papa ledono Trump”
“La navigabilità degli stretti è fondamentale per l’Italia”, ha detto ancora Fontana sulla questione di Hormuz. “È una priorità per il Paese. Dobbiamo cercare di fare in modo che la navigabilità sia garantita”. Sugli attacchi di Trump al Papa: “Non penso che facciano il suo bene, anche i cattolici repubblicani non penso apprezzino questo modo di porsi”, sottolineando come questi attacchi ledano anche lo stesso presidente.
Fontana: “Italia segua strada della diplomazia”
Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha detto che “l’Italia ha sempre avuto una grande diplomazia. Vuol dire riuscire a parlare con tutte le parti coinvolte nei conflitti, e forte di questa storia” l’Italia “può cercare di avvicinare le posizioni che oggi sono distanti. L’importante è che prevalga la via diplomatica, mentre oggi troppi Paesi cercano di far valere la forza”.
Oggi Rubio a Roma
Intanto, oggi il segretario di Stato Marco Rubio è a Roma per incontrare il Papa, Leone XIV, dopo le tensioni delle ultime settimane. E domani vedrà la premier Giorgia Meloni.
Tensione Stati Uniti-Vaticano, oggi Marco Rubio da Leone XIVVai al contenuto
Metsola: “Possiamo essere autonomi”
A Yerevan “ho avuto la possibilità di incontrare il primo ministro canadese, e ha detto che lui è il più europeista dei non europei. È una frase che dice molto”, ha sottolineato Metsola. “Era un momento simbolico ma anche importante, noi possiamo essere indipendenti e autonomi”. La presidente del parlamento europeo, nel suo intervento, ha detto anche quello attuale è un “periodo difficile con gli Stati Uniti”.
Metsola: “Amo l’Italia per i suoi valori europei”
“Amo l’Italia, anche per la cultura, i valori e le tradizioni europee che hanno avuto un grande impatto sulla mia vita”, ha detto la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola a Sky TG24. “Noi mettiamo l’Europa al centro di quello che facciamo”.
Adesso è il momento di Start
È adesso il momento di Start, con le interviste ai protagonisti della politica italiana.
Parmitano: “Esplorazione spaziale unisce al di là della bandiera”
Sul tema dei rischi per il futuro dei programmi spaziali causati dalle tensioni internazionali, Parmitano ha detto che “è sicuramente un rischio. Bisogna essere realisti, la geopolitica ha un’influenza anche sul mondo della scienza. C’è da dire però che, di fronte al grande sogno dell’esplorazione spaziale, si supera ogni confine e ogni retaggio culturale. Il sogno dell’esplorazione unisce al di là della bandiera”.
Parmitano: “Spazio mi manca e spero di tornarci”
Parmitano: “Artemis ci permetterà di tornare sulla Luna”
“La missione Artemis è un contenitore che vedrà molte missioni, alcune in fase di definizione, è l’inizio di una staffetta”, ha spiegato Parmitano. “Ora abbiamo un sistema che ci permetterà di ritornare sulla superficie della Luna. Parte integrante è il ruolo dell’Italia, interessata dai primi moduli abitativi di superficie”.
Parmitano: “Artemis II ha portato tutti nello spazio”
Che effetto ti hanno fatto le immagini della Luna proveniente dagli astronauti di Artemis II? “Ho avuto l’opportunità di incontrare a Houston i protagonisti della missione Artemis II. Ho detto loro che da un lato avevano portato noi colleghi in questo viaggio così unico, e dall’altra che da parte nostra c’era una sanissima invidia”.
L’intervista a Luca Parmitano
Adesso è il momento dell’intervista a Luca Parmitano, astronauta dell’Esa.
Gualtieri: “Roma è anche città della pace”
Interrogato dal direttore Vitale sulla presenza di Marco Rubio a Roma, per l’incontro con Papa Leone XIV, e la possibile centralità della Capitale nel percorso di pace, il sindaco Gualtieri ha detto: “Roma è una città che per ragioni storiche è sì una capitale di uno Stato importante, ma è anche il centro mondiale della cristianità. Questa combinazione di elementi dà alla città una sua anima universalistica che la rende anche una città della pace. Pensare però che a Roma si decidano le sorti del mondo sarebbe esagerato”.
Gualtieri: “Contento che siate qui”
“Sono molto contento che siate qui, partendo dalla Capitale per raccontare il mondo”: con queste parole il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto in apertura di Live In.
È iniziato Live In Roma
Ha preso il via Live In Roma, con il saluto del direttore di Sky TG24 Fabio Vitale.
Tra poco si parte
Manca pochissimo al via di Sky TG24 Live In Roma: l’inizio è in programma dalle 9.30 a Villa Torlonia.
Si parte alle 9.30
L’apertura di Live In Roma è prevista alle 9.30, con il direttore Fabio Vitale e con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre la chiusura sarà intorno alle 20.
Il programma di Live In Roma 2026
Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programmaVai al contenuto
Live In Roma 2026
Sky TG24 Live In torna a Roma: la giornata dedicata a incontri, confronti, storie e attualità è in scena al teatro di Villa Torlonia, a partire dalle 9.30. L’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane è nato nel dicembre 2020 a Courmayeur e - dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma, Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano, di nuovo Roma e ancora Milano - torna oggi nella Capitale.