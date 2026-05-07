Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 maggio: la rassegna stampa

La possibile intesa tra Usa ed Iran nel conflitto che sta infiammando il Medio Oriente, le intercettazioni di Andrea Sempio che potrebbero rappresentare una svolta nel caso Garlasco. E poi ancora le proteste alla Biennale di Venezia e, per lo sport, i risultati di Champions League e l'addio ad Evaristo Beccalossi. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il conflitto in Medio Oriente tra i temi in primo piano: "Il piano di Trump per la tregua, Teheran frena. Hormuz, attacco Usa ad una petroliera iraniana". Caso di Garlasco: "Sempio, gli audio e le accuse". L'indagato intercettato nel 2025: "Ho visto i video di Chiara e Stasi". Spunta una "avance rifiutata". Lutto nel mondo dello sport: "Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico"
- Ancora il giallo di Garlasco tra i titoli d'apertura con focus sugli "audio shock di Sempio". Il ragazzo è stato "intercettato in auto" e avrebbe detto di "esser stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo". Medio Oriente: "Usa-Iran, intesa possibile". Proposta di pace "in 14 punti", Trump si dice "ottimista, ma resta il nodo del nucleare". Biennale: "Il padiglione russo apre tra tensioni e proteste".
- "Trump-Iran, prove d'intesa", titola in apertura il quotidiano torinese. Da valutare un "piano in 14 punti", ma intanto il leader Usa sottolinea: "Chiudo prima di vedere Xi". Anche se "Teheran frena". La lettera dei PM: "Sulla Uno Bianca ci fermarono, giusto riaprire le indagini". Garlasco, Sempio: "Ho visto i video di Chiara". Venezia: "Biennale Riot", protesta per il padiglione di Mosca. L'addio: "Ironia, fantasia, genio. Il romanzo di Beccalossi".
- Garlasco: "L'audio shock che accusa Sempio". Andrea "in procura tace, ma un'intercettazione parla del video intimo di Chiara col fidanzato". Medio Oriente: "Usa-Iran, spiragli di intesa". Secondo Trump un accordo è possibile "la prossima settimana". Si va verso "nuovi colloqui". Il caso Biennale: "La cultura e le ragioni della politica". Cinema: "Da Servillo a Sorrentino, protesta delle star ai David".
- In primo piano il ricordo per Evaristo Beccalossi: "L'ultimo dribbling". Genialità ed ironia, è stato "simbolo dell'interismo". Milan: "Leao, sei fuori". Il portoghese sarebbe "al capolinea" con i rossoneri ed il suo futuro potrebbe essere "altrove". Un caso anche nella Juventus: "Vlahovic, che gelo". Il rinnovo con in bianconeri è "in salita". Champions League: "Ancora Psg, in finale per il bis".
- In primo piano i risultati della Champions con il Psg che conquista la sua seconda finale consecutiva: "Lucho da tris". Focus sul futuro delle panchine in serie A: "Conte muove tutto". Il lutto dopo la morte di Beccalossi: "Adesso il mondo ha perso fantasia". Caso arbitri: "La Figc vota la svolta".
- Il futuro del Torino in apertura: "Triennale per Gattuso". Petrachi "caldeggia l'operazione, Cairo tiene aperta anche la pista croata" per il possibile ritorno di Juric. Spazio alle parole di Pantaleo Corvino su Vlahovic: "Dusan, la Juve è già il tuo top". Champions League, il Psg conquista un'altra finale: sfiderà l'Arsenal. L'addio a Beccalossi: "Evaristo e l'arte del calcio".
- La politica in primo piano con un focus sul governo che si è "incartato". Vertice Meloni-Salvini-Tajani "divisi su tutto". Resta "tutto fermo" tra "legge elettorale, nomine, Rai, cultura, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità". Biennale, Buttafuoco contro Giuli: "Nessuna ingerenza sull'arte". Medio Oriente, Trump: "Accordo con Teheran in 14 punti su Hormuz". Garlasco, l'ultima "rissa" su Sempio: "Autointercettato".
- In primo piano quello che potrebbe essere il "colpo di scena" a Garlasco: "Io respinto da Chiara". Questo il contenuto dell'audio "segreto dei pm". E adesso Sempio "trema". La grazia a Minetti: "Nordio all'attacco, causa a Mediaset". Medio Oriente, Trump: "Intesa ad un passo". Ma l'Iran "frena" e dice: "Inaccettabile". Venezia: "Buttafuoco inaugura la Biennale". Il lutto: "Addio a Beccalossi, genio ribelle che incantò San Siro".
- La svolta nel caso di Garlasco in apertura: "Sempio si incastra da solo". Intercettazione choc: "In un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto". Politica, il summit Meloni-Tajani-Salvini: "L'Italia ha un piano energia, si torna al nucleare (buono)". Medio Oriente: "Spiraglio di pace nel Golfo". Biennale: "Padiglione russo assediato, arriva la polizia".
- Focus su guerra e mercato in apertura: "Riparte il negoziato tra Usa ed Iran. Borse ai massimi, giù petrolio e spread". Intervista ad Ajay Banga, presidente della Banca mondiale: "Dare un lavoro a 1,2 miliardi di giovani. Così battiamo la povertà". Previdenza: "A rischio gli scivoli verso le pensioni con il contributivo". Edilizia: "Piano casa, stretta contro le frodi. Dati al Fisco per i controlli".
- Tra i temi in primo piano anche il conflitto in Medio Oriente: "Trump vuole chiuderla a Teheran". Gli americani "sospendono le operazioni a Hormuz e fanno un'ultima proposta per finire la guerra". Esteri: "Trump o il Papa? La destra cattolica alla resa dei conti". Politica: "Meloni oltre il record". Spazio ancora per la guerra Russia-Ucraina: "Una lezione sulle bombe di Putin".
- "L'avversario" è il titolo in apertura, Il focus è su Trump e sul conflitto in Medio Oriente dove si sarebbero "conclusi i combattimenti ed il fallimentare Project Freedom è stato bloccato dopo 48 ore". E si parla del "testo di un accordo tra Usa ed Iran". L'incontro: "Rubio in Vaticano, Meloni prega". La premier spera "nella distensione" e pensa "alla crisi energetica". Biennale di Venezia: "Tra Pound e proteste, il giorno di Buttafuoco".
- Il Medio Oriente in apertura: "Iran-Usa, ritorno ad Islamabad. La guerra può finire a giorni". Donald Trump "sospende l'operazione Project Freedom aprendo la strada a nuovi negoziati in Pakistan". Il punto sull'ex capa di Gabinetto di Nordio: "Bartolozzi sogna di andare a Londra. E punta su Tajani". Politica: "Governo in affanno sulla Consob. Slitta ancora la nomina di Freni".
- "Politici o magistrati? Separate le carriere!", è il titolo d'apertura. Le Procure scendono in campo "per trasformarsi in un corpo politico". Visone: "Comitati delle toghe e pesca a strascico, derive pericolose". Iran: "Trump in pressing per l'accordo, Teheran non vuole compromessi". Politica: "Proteste alla Biennale, il padiglione russo finisce nel mirino di Pussy Riot e Femen".
- Il Medio Oriente in apertura: "Usa e Iran tornano a trattare. Le Borse credono nella pace". Trump: "Accettare il nostro piano e stop al conflitto". Possibili "nuovi colloqui in Pakistan". Caso di Garlasco, Sempio intercettato in auto: "Ho visto il video di Chiara". Caos Biennale, proteste e veleni. Buttafuoco: "Noi, liberi e audaci".