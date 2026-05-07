Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 maggio: la rassegna stampa

La possibile intesa tra Usa ed Iran nel conflitto che sta infiammando il Medio Oriente, le intercettazioni di Andrea Sempio che potrebbero rappresentare una svolta nel caso Garlasco. E poi ancora le proteste alla Biennale di Venezia e, per lo sport, i risultati di Champions League e l'addio ad Evaristo Beccalossi. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi