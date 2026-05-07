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Organizzano "caccia all'uomo" contro stranieri, denunciati tre giovani: uno è minorenne

Cronaca

Sono cinque le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da tre giovani,  due dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra, nei confronti di persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. Uno di loro, minorenne, è stato collocato in una comunità

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Armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie, tre giovani hanno organizzato una vera e propria "caccia all'uomo"  a Roma prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale.

Dei tre giovani denunciati, uno è minorenne

Sono cinque le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani,  due dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra che sono stati perquisiti e denunciati dalla polizia. Uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.  Oltre alla spranga utilizzata, sono stati trovati un coltello e una copia del "Mein Kampf".

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