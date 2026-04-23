Perché la destra più estrema (e reazionaria) non coincide col fascismo

Una, nessuna, centomila sono le destre al mondo. Ma nemmeno una tra le censibili è riconducibile al fascismo e lo spiega bene Luciano Violante nel suo ultimo saggio – “La democrazia non esiste”, scritto con Marta Cartabia. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario