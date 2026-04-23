Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Perché la destra più estrema (e reazionaria) non coincide col fascismo

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

Una, nessuna, centomila sono le destre al mondo. Ma nemmeno una tra le censibili è riconducibile al fascismo e lo spiega bene Luciano Violante nel suo ultimo saggio – “La democrazia non esiste”, scritto con Marta Cartabia. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ