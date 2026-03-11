Raid razzisti pianificati da ultras: arresti nel Teramano

I carabinieri hanno smantellato nel Teramano un gruppo di estrema destra legato agli ultras del Roseto basket che avrebbe pianificato aggressioni razziste contro immigrati e rom e attacchi al centro di accoglienza locale. L’inchiesta è nata dagli scontri dell’8 ottobre 2025 dopo la partita Roseto-Pesaro e conta 17 indagati.