Torino, cuccioli di malinois salvati da casa abbandonata

La polizia ha salvato sei cuccioli di malinois e la loro madre rinchiusi in uno stabile abbandonato a Torino, nel quartiere Madonna di Campagna. Gli animali vivevano in stanze separate tra sporcizia ed escrementi. La segnalazione è partita da alcuni residenti della zona insospettiti dal trasporto di cuccioli di razza all'interno dell'edificio da parte di due uomini, che sono stati poi denunciati. Sul posto è intervenuta anche l'Enpa.
