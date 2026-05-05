Funerali Alex Zanardi, folla a Padova per l'ultimo saluto. FOTO

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Funerali Alex Zanardi, folla a Padova per l'ultimo saluto al campione. FOTO

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Ad accompagnare la bara presso la basilica di Santa Giustina la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Oltre 2mila persone hanno riempito la chiesa. "Sono orgoglioso di avere avuto un amico come Alex”, ha detto don Marco Pozza

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