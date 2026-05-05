Funerali Alex Zanardi, folla a Padova per l'ultimo saluto. FOTO

Funerali Alex Zanardi, folla a Padova per l'ultimo saluto al campione. FOTO
Ad accompagnare la bara presso la basilica di Santa Giustina la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Oltre 2mila persone hanno riempito la chiesa. "Sono orgoglioso di avere avuto un amico come Alex”, ha detto don Marco Pozza
- Si sono tenuti oggi presso la basilica di Santa Giustina di Padova i funerali di Alex Zanardi. Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte in segno di ringraziamento la piccola folla che si è assiepata fuori dalla basilica.
- Dentro oltre 2mila persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9:00 di questa mattina. Tra i presenti figurano il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, Alberto Tomba e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
- All'arrivo in Prato della Valle è scattato un lungo applauso, ripetuto a più riprese in chiesa, dove la bara è stata preceduta da un lungo corteo aperto dagli atleti di Obiettivo3 e chiuso dai familiari di Zanardi.
- "Sono orgoglioso di avere avuto un amico come Alex, che non mi ha aiutato a diventare un prete migliore, ma non mi importava: mi ha aiutato a diventare un uomo migliore, questo mi importa”, ha detto don Marco Pozza prima di celebrare il rito funebre.
- "Era l'emblema della positività perché poi da quell'incidente del 2001 nel quale ha perso le gambe, poi c'è stata tutta una rimonta", ha ricordato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. "Un atleta che aveva anche un forte legame con il bene”.
- Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie. Per contenere amici, colleghi e tifosi che sono arrivati per dare l’ultimo saluto al campione, però, il Comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo nell'antistante Prato della Valle.
- "Guarda cosa hai fatto, quanto è grande il mondo che ti si stringe intorno”, ha detto Barbara Manni, cognata di Alex Zanardi. "'Combattente', credo che questa parola raggiunga la tua essenza più vera", ha aggiunto la cognata, ricordando l'influenza del padre Dino, della madre Anna e della moglie Daniela. "Senza Dino, Anna, Daniela, la silenziosa ammirazione e il rispetto del figlio Niccolò, la storia che abbiamo visto non sarebbe la stessa”.
- "Alex anche da morto continuerà a parlare di obiettivi”, ha detto don Marco Pozza, nell'omelia per Alex Zanardi durante i funerali. "Mi dispiace per la morte, pensava di averlo bevuto ma neanche stavolta ha fatto bene i conti. Si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita. In corsia di sorpasso è andata a infilarsi dentro la carne e le storie dei ragazzi di Obiettivo3".
- "Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi”, ha detto Niccolò, figlio di Alex Zanardi, al funerale del padre.