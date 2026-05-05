Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, è morto lo scorso primo maggio a 59 anni. Oggi le esequie nella basilica di Santa Giustina a Padova. Per contenere la folla, allestito anche un maxischermo ascolta articolo

Alle 11, nella basilica di Santa Giustina a Padova, si tengono i funerali di Alex Zanardi. Su disposizione della famiglia non ci saranno dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune tv locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi che vogliono dare l’ultimo saluto al campione, però, il Comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo nell'antistante Prato della Valle, piazza tra le più grandi d'Europa.

I funerali di Zanardi Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, è morto lo scorso primo maggio a 59 anni. Dopo l’ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da tre anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata: da lì partirà l'ultimo viaggio del quattro volte oro paralimpico. Al fianco del feretro ci sarà il parroco della Basilica, padre Federico Lauretta. A celebrare il funerale sarà un vecchio amico di Zanardi, don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova. Nella basilica, vicino alla bara, ci sarà la hand bike di Zanardi. Il feretro verrà accompagnato all'entrata dagli atleti paralimpici di Obiettivo3, la squadra voluta e finanziata da Alex Zanardi e guidata dal figlio Niccolò. Vedi anche Alex Zanardi, tv, libri, cinema: le sue passioni oltre lo sport. FOTO