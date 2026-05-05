Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, è morto lo scorso primo maggio a 59 anni. Oggi le esequie nella basilica di Santa Giustina a Padova. Per contenere la folla, allestito anche un maxischermo
Alle 11, nella basilica di Santa Giustina a Padova, si tengono i funerali di Alex Zanardi. Su disposizione della famiglia non ci saranno dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune tv locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi che vogliono dare l’ultimo saluto al campione, però, il Comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo nell'antistante Prato della Valle, piazza tra le più grandi d'Europa.
I funerali di Zanardi
Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, è morto lo scorso primo maggio a 59 anni. Dopo l’ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da tre anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata: da lì partirà l'ultimo viaggio del quattro volte oro paralimpico. Al fianco del feretro ci sarà il parroco della Basilica, padre Federico Lauretta. A celebrare il funerale sarà un vecchio amico di Zanardi, don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova. Nella basilica, vicino alla bara, ci sarà la hand bike di Zanardi. Il feretro verrà accompagnato all'entrata dagli atleti paralimpici di Obiettivo3, la squadra voluta e finanziata da Alex Zanardi e guidata dal figlio Niccolò.
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I presenti
Ai funerali è annunciata la presenza di Fabio Fazio. È data per sicura anche quella di Gianni Morandi. Sarà presente anche il presidente del Veneto Alberto Stefani, che per oggi ha decretato il lutto regionale e ha annullato tutti gli impegni istituzionali. Ci saranno anche il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e il sindaco di Bologna Matteo Lepore (nel capoluogo emiliano le bandiere degli edifici pubblici sono oggi a mezz'asta). Confermata la presenza di Giovanni Malagò e quella di Bebe Vio.
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L'ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo è morto l'1 maggio 2026 all'età di 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 lo scontro con un camion mentre in handbike partecipava a una gara di beneficenza da lui organizzata