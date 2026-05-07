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Live In Roma, il ministro Giuli: “Post Salvini? Sembrava autocritica a suo assenteismo”

Politica

Il ministro della Cultura ha commentato il post pubblicato sui social in cui il vicepremier Salvini diceva che gli assenteisti hanno sempre torto. "Non è un caso importante che Salvini prediliga la Biennale non del dissenso ma della disinformazione”, ha sottolineato

A Live In Roma (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA) è intervenuto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che interrogato sul post di Matteo Salvini, in cui diceva che gli assenteisti hanno sempre torto, Giuli ha risposto: “Quando l’ho visto ho pensato che fosse Salvini che fa autocritica. Vedi, Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero. Poi invece ho capito che non era una autocritica sul suo assenteismo, e rispetto la sua posizione. Non è un caso importante che Salvini prediliga la Biennale non del dissenso ma della disinformazione”.

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