Live In, Sky Up The Edit: l'inclusione digitale nelle scuole

A Live In Roma (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA) spazio all'inclusione digitale nelle scuole con il progetto di Sky Up The Edit. Servono norme moderne per regolare il fenomeno dei deep fake di cui è recentemente stata vittima anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Altro esempio sono i video che riguardano una nevicata storica nella penisola russa del Kamčatka che ha tratto in inganno anche molte testate giornalistiche. “Questi video ormai sono molto credibili ma spesso vengono rilanciati anche quelli che, per i soggetti, potrebbero essere identificati come non credibili”, ha dichiarato Tiziana Catarci, docente di Ingegneria Informatica all'Università La Sapienza di Roma. “Servirebbe una maggior consapevolezza da parte delle persone: la prima cosa da fare dovrebbe essere identificare la fonte”. Poi ci sono alcuni strumenti che possono aiutare a riconoscere le immagini modificate. Una proposta, ha spiegato Catarci, potrebbe essere quella di “mettere dei watermark sui video originali in modo da renderli immediatamente riconoscibili”.

Sul tema è intervenuto anche Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom: “Serve scrivere delle regole sia per la vita reale che per la vita sui social. E serve anche diventare consapevoli di certe regole. Da una parte quindi bene le iniziative di educazione civica e digitale nelle scuole, dall’altra parte è evidente che non è più tollerabile che sulle piattaforme spesso compaiano venditori di merce contraffatta, finti chirurghi, notizie infondate per click baiting”. In ogni caso è importante che i ragazzi “imparino a riconoscere i canali di comunicazione ufficiali”.

Importante è insegnare ai ragazzi a non cadere nei tranelli dell'algoritmo che può influenzare i contenuti fruiti dai giovani utenti. Di questo ha parlato Eleonora Viscardi, influencer e divulgatrice digitale: “Per capire se l’algoritmo ci sta dominando dobbiamo vedere cosa ci propone il feed dei social. Se ci sentiamo dentro una bolla e ci sentiamo circondati dalle stesse tematiche, forse siamo finiti in un algoritmo che ci propone sempre le stesse cose e che a quel punto tende a condizionarci. Questo può essere insidioso perché non ci fa mettere in discussione. In questo caso per uscirne l’unica soluzione è cercare altre cose, altri contenuti”.