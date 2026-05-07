Live In Roma, lavoro e giovani: una sfida delicata e complessa

Per il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Pasquale Frega occorre "rimettere in discussione i tradizionali modelli di business" per "coltivare i talenti e trasformarli in motore di sviluppo". Sull'intelligenza artificiale, invece, è il rettore della Luiss Paolo Boccardelli a invitare all'ottimismo: "L'AI non è una minaccia, ma un'opportunità per garantire l'aumento della produttività"

Lavoro, giovani e crescita sono stati i temi trattatti nel panel di Live In Roma che ha visto ospiti il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Pasquale Frega e il rettore della Luiss di Roma Paolo Boccardelli (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA). Entrambi hanno cercato di dare risposta alle difficoltà dei giovani di oggi, sempre più connessi, istruiti e tecnologici, ma che, malgrado ciò, fanno sempre più fatica a trovare posto nel mercato del lavoro. Per Frega occorre "rimettere in discussione i tradizionali modelli di business" per "coltivare i talenti e trasformarli in motore di sviluppo". Il focus, suggerisce, deve essere spostato, in modo tale da considerare i giovani talenti da punto di vista di crescita, ma anche al centro di decisioni importanti, cosa che ora non accade. “Dobbiamo nutrire i talenti”, insiste Frega, “e spingerli nella crescita dando loro responsabilità anche più forti delle esperienze che hanno maturato". Al centro del dibattito anche il ruolo giocato in questa sfida dall'intelligenza artificiale a dalla possibilità che precluda un accesso più semplice. Per Boccardelli occorre conservare l'ottimismo. “L'AI", dice, “non deve rappresentare una minaccia ma un'opportunità per l'aumento della produttività” oltre ad accelerare la ricerca e l'innovazione, come già accade per i farmaci. “Al centro”, tuttavia, “rimane l'essere umano, imprescindibile in questi progetti”.