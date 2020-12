21/45 ©LaPresse

Il 6 luglio si è spento, a 91 anni, il compositore Ennio Morricone. L'artista, che ha scritto più di 500 musiche per film e serie tv, è deceduto in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Aveva ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera. Poi, nel febbraio 2016, aveva ottenuto un altro Oscar per le partiture del film "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino

È morto Ennio Morricone, il compositore aveva 91 anni