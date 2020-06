L'autore spagnolo è deceduto nella sua casa di Los Angeles, a causa di un cancro. Anche se viveva da tempo in California, dove lavorava per l'industria di Hollywood, continuava a scrivere in spagnolo. I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, in 36 lingue

È morto lo scrittore Carlos Ruiz Zafón: aveva 55 anni. Come scrivono i media spagnoli, l'autore, famoso in tutto il mondo per 'L'ombra del vento', è deceduto nella sua residenza di Los Angeles, a causa di un cancro. "Oggi è una giornata molto triste per l'intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato con lui per vent'anni, in cui è stata forgiata un'amicizia che trascende la professionalità ", ha dichiarato l'editore che ha dato la notizia su Twitter.

Il successo de 'L'ombra del vento'

Zafón viveva a Los Angeles, dove lavorava per l'industria di Hollywood. Aveva raggiunto la notorietà internazionale proprio con il suo romanzo 'L'ombra del vento', pubblicato nel 2001 e vincitore di numerosi premi. Era stato anche selezionato nella lista del 2007 da 81 scrittori e critici latinoamericani e spagnoli con i migliori 100 libri in lingua spagnola degli ultimi 25 anni. Partendo da 'L’ombra del vento', lo scrittore spagnolo aveva poi dato via alla tetralogia de 'Il cimitero dei Libri Dimenticati' di cui fanno parte anche 'Il gioco dell’angelo', 'Il prigioniero del cielo' e 'Il labirinto degli spiriti'. Molto famoso anche il suo romanzo 'Marina'.