Carlos Ruiz Zafón, 15 frasi tratte dai suoi libri più famosi

2/16

Aveva raggiunto la notorietà internazionale con il suo romanzo 'L'ombra del vento', pubblicato nel 2001 e vincitore di numerosi premi. “A volte è più facile confidarsi con un estraneo. Chissà perché. Forse perché un estraneo ci vede come siamo realmente, e non come vogliamo far credere di essere”, scriveva nel libro

Ezio Bosso, le frasi da non dimenticare del maestro