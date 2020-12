Coronavirus, è morta a 96 anni Lidia Menapace

La ex senatrice era ricoverata da alcuni giorni nel reparto malattie infettive di Bolzano.

E' morta all'età di 96 anni Lidia Menapace. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano. L'ex senatrice è deceduta alle ore 3.10. Lo ha appreso l'ANSA dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Menapace e' stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale. L'attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 e' stata senatrice di Rifondazione comunista.