Tmz: è morto Eddie Van Halen

Il rocker Eddie Van Halen, chitarrista e fondatore dell’omonimo gruppo rock, è morto di cancro a 65 anni. A darne la notizia è Tmz che riporta le parole del figlio. “Non riesco a credere che devo scrivere questo, ma mio padre Edward Lodewijk Van Halen ha perso la sua lunga e dura battaglia contro il cancro questa mattina”, ha detto Wolfgang Van Halen in un tweet.

Fu tra i pionieri dell'heavy metal, celebre la sua tecnica a due mani

Eddie Van Halen, uno dei due fratelli olandesi di nascita ma presto trasferiti in California che negli anni 70 hanno dato vita all'omonimo gruppo di hard rock, fra i primi a promuovere il genere heavy metal. Il loro primo album, dal titolo "Van Halen", uscì nel 1978 e raggiunse il numero 19 della classifica di Billboard divenendo uno dei dischi di maggior successo della decade. La morte di Eddie, che soffriva di un tumore alla gola, è stata annunciata sui social network dal figlio. Il metodo di suonare la chitarra di Van Halen, a due mani, ha fatto scuola nei decenni fra i gruppi di hard rock. Dodici gli album in studio registrati da Eddie Van Halen con la band, più altri due dal vivo. Ritenuto tra i cento migliori chitarristi di ogni tempo degno dell'ottava posizione da Rolling Stone, e primo assoluto secondo la rivista specializzata Guitar World. Tra i brani più famosi Jump, con l'inconfondibile riff di sintetizzatore, Eruption, Panama e Hot For Teacher.