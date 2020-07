Morta Olivia de Havilland, l'ultima ad andare Via col Vento

Olivia de Havilland, una delle ultime stelle dell'età dell'oro di Hollywood è morta all'età di 104 anni. Lo riferisce la Bbc. Indimenticabile interprete di film come Rebecca, la prima moglie, Olivia de Havilland era anche l'ultima sovravvissuta del cast stellare di Via co Vento, in cui interpreto' Melania Hamilton. Lo scroso primo luglio aveva compiuto gli anni.