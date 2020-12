Gran Bretagna, è morto lo scrittore John Le Carré

Il romanziere britannico aveva 89 anni. Nel corso della sua carriera ha descritto in moltissime opere gli intrighi spionistici della Guerra fredda, forte di una personale esperienza come agente dei servizi segreti. Raggiunse la fama mondiale nel 1963, con il terzo romanzo, "La spia che venne dal freddo". La famiglia ha fatto sapere che il decesso è stato causato da una polmonite non collegata a un contagio da Covid-19

Il famosissimo scrittore inglese John Le Carré, noto per i suoi romanzi di thriller e di spionaggio, è morto all'età di 89 anni. Lo ha reso noto il suo agente Jonny Geller. La famiglia ha dichiarato che il romanziere è morto di polmonite al Royal Cornwall Hospital, a Treliske, la notte di sabato. La malattia, si legge in un comunicato della sua agenzia letteraria, non era collegata al Covid-19. "È con grande tristezza che devo annunciare che David Cornwell, noto al mondo come John Le Carrè, è morto sabato 12 dicembre 2020, dopo una breve malattia, in Cornovaglia. I nostri pensieri vanno ai suoi quattro figli, alle loro famiglie e alla sua cara moglie Jane", ha detto il suo agente.