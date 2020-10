Resistenza, è morto Germano Nicolini: era il comandante 'Diavolo'

Uscì dal carcere nel 1994 per un indulto e poi emerse che il vero assassino era William Gaiti (oggi morto). L’uomo confessò dopo che la lettera al Resto del Carlino 'Chi sa parli' del compianto comandante partigiano ed ex deputato, Otello Montanari, aprì uno squarcio sul cosiddetto 'triangolo della morte', dove numerosi uomini di chiesa vennero uccisi da partigiani comunisti. Così ‘Diavolo’ fu scagionato e infine assolto nel processo di revisione celebrato a Perugia. "Perdonarli? Non si può usare la parola perdono. Ero un bersaglio facile, un giovane sindaco di paese. Hanno colpito me perché si faticava ad accettare che si parlasse di riconciliazione", raccontava, ancora pochi mesi fa, ‘Diavolo’, interpellato sul fatto che i vertici del Pci di allora sapessero chi fosse il vero autore del delitto.

Nicolini sul Covid: "Impariamo a migliorarci"

Il 25 aprile scorso, in un'intervista all'Ansa, Nicolini si era soffermato anche sull’emergenza sanitaria legata al Covid (GLI AGGIORNAMENTI - I POSSIBILI SCENARI FUTURI). "L'importante - aveva detto - è che, anche da una tragica vicenda come questa, impariamo a migliorarci, come persone, come comunità e come nazioni. La democrazia non è una conquista certa per sempre, va coltivata e devono esserne sostenuti i principi, giorno dopo giorno, non solo negli enunciati ma anche e soprattutto nei comportamenti e nel rispetto di quei valori che ci hanno consentito di conquistarla 75 anni fa".