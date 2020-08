È morta l’attrice Franca Valeri, aveva compiuto da poco 100 anni

L’artista si è spenta il 9 agosto nella sua casa di Roma. Era nata a Milano il 31 luglio 1920 e aveva da poco compiuto 100 anni. La sua vita si è sempre suddivisa tra teatro e cinema, dove ha lavorato con professionisti come Alberto Sordi e Federico Fellini

È morta l’attrice Franca Valeri . L’artista si è spenta il 9 agosto, intorno alle 7.40, nella sua casa di Roma. Nata a Milano nel 1920, il suo vero nome era Franca Maria Norsa e aveva compiuto 100 anni lo scorso 31 luglio. Tra i talenti più puri della scena italiana, la sua vita si è sempre suddivisa tra teatro e cinema, dove ha lavorato con professionisti come Alberto Sordi e Federico Fellini.

"Qual è stato il giorno più bello della mia lunga vita? La fine della guerra, il 25 aprile 1945: capii che finiva un incubo terribile e che cominciava la mia giovinezza". Così Franca Valeri in una intervista ad un noto settimanale. La sua carriera sul grande schermo iniziò nel 1950 con Luci del Varietà di Federico Fellini.

Nel 1952 recita accanto a Totò in Totò a colori, poi con Il segno di Venere del 1955 di Dino Risi duetta con Sordi e Sophia Loren. Ma a farle guadagnare un posto nell'antologia dei caratteristi italiani è Il vedovo, del 1959, sempre di Sordi e poi Crimen di Camerini nel 1960. In tv, più avanti, prende parte ad alcune fiction, dalla sit-com con Bramieri Norma e Felice fino a Linda, il brigadiere nel 2000, già ottantenne, accanto a Nino Manfredi.

L'interesse per la scrittura teatrale



Nella seconda parte della carriera Valeri comincia a scrivere e interpretare commedie proprie cui tiene moltissimo, da Lina e il cavaliere a Meno storie o Tosca e altre due (divenuta anche film nel 2003) e La vedova Socrate sino a Non tutto risolto del 2011 e Il cambio dei cavalli del 2014, che la vedono in scena fino a 94 anni a Spoleto con il partner Urbano Barberini e il regista Giuseppe Marini, per il quale ha preso parte a Serve di Genet con la Guarneri nel 2007, nonostante la lotta con il morbo di Parkinson che già l'aveva colpita.