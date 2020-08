Franca Valeri: i saluti dei colleghi sui social

Amici, colleghi e personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno inviati messaggi di affetto all'attrice, scomparsa questa mattina, 9 agosto, nella sua abitazione a Roma

L’Italia intera si stringe intorno alla famiglia di Franca Valeri (FOTO - I mille volti dell'attrice). L’attrice se ne è andata a 100 anni lasciando una vasta eredità culturale che ha attraversato e influenzato un secolo di storia del Bel paese.

FRANCA VALERI: IL CORDOGLIO SUI SOCIAL approfondimento E' morta Franca Valeri, il ricordo attraverso i suoi mille volti: FOTO Dall’amore per il teatro alle pellicole con alcune delle icone più celebri della settima arte passando per il piccolo schermo, la carriera di Franca Valeri ha toccato la società come poche altre artiste sono state in grado di fare. Nel giorno della sua scomparsa, tantissimi protagonisti dello shwbiz italiano hanno inviato messaggi di affetto all’attrice e di vicinanza alla famiglia ringraziando l’artista per il grande patrimonio culturale regalato al pubblico.

Dal Trio Medusa a Paola Saluzzi, numerosi colleghi hanno espresso il loro cordoglio sui social ricordando la grandezza dell’attrice. Questo il messaggio del trio composto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi: “La tristezza è immensamente sovrastata da tutto il divertimento che ci ha regalato durante la sua lunga vita. Amore per sempre”.

La conduttrice Paola Saluzzi ha ricordato l'attrice con il suo libro.

Un saluto anche da Paola Turci sul suo profilo Twitter.

Poi è stata la volta di Laura Pausini.

Anna Foglietta ha invece sottolineato l’importanza di ricordare la grandezza unica di Franca Valeri: “Non conta nulla l’età. Franca Valeri era e sarà sempre oltre il tempo..ed ora che non c’è più su questa terra sarà nostro il compito di onorare la sua memoria, raccontando ai giovani chi era e cosa ha rappresentato per le donne, per il teatro, per la cultura, per la vita”.

Anche Rita Pavone ha affidato a Twitter un pensiero per l'attrice: "Cara Franca Valeri, la cosa che mi rimarrà nel cuore per sempre,è che per la prima volta il tributo ad una grande artista quale tu sei stata,è avvenuto mentre eri ancora in vita e non postumo,come spesso avviene,e ciò ti ha permesso di vedere quanta gente ti amasse e ti stimasse".