Francia, morto di Covid l'ex presidente Valéry Giscard d'Estaing

cardiologia del Chu Trousseau a Tours da metà novembre. Il 14 settembre "VGE" era già stato ricoverato all'ospedale Georges-Pompidou, a Parigi, per "una lieve infezione ai polmoni".

Una carriera politica di altissimo spessore

Nato a Coblenza il 2 febbraio 1926, Giscard d'Estaign venne eletto deputato a Puy-de-Dôme nel 1956. Fu Segretario di Stato per le finanze con de Gaulle tra il 1959 e il 1962, poi ministro delle Finanze e degli Affari economici tra il 1962 e il 1966. Dopo essersi allontanato dalle posizioni del governo gollista, fu ancora ministro dell'Economia e delle finanze durante la presidenza Pompidou, tra il 1969 e il 1974.

Presidente a 48 anni

Leader della Federazione nazionale dei Repubblicani e degli Indipendenti, si candidò alle presidenziali del 1974 eliminando al primo turno il gollista Jacques Chaban-Delmas e battendo al ballottaggio il candidato dell'Unione della sinistra, François Mitterrand. Raggiungendo l'Eliseo a soli 48 anni, fu il più giovane presidente dal 1848. Fu promotore, grande protagonista e presidente del G7. Durante la sua presidenza, tra il 1976, vennero eseguite le ultime condanne a morte per decapitazione con ghigliottina nella storia francese. Alle presidenziali del 1981 concluso il primo turno come candidato più votato davanti a François Miterrand e al suo ex primo ministro Jaques Chirac, ma fu sconfitto al ballottaggio dal candidato socialista.