Covid Roma: morto Pino Scaccia, storico inviato della Rai

Inviato sui principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni, è stato in prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo

Pino Scaccia, storico inviato della Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1, è morto seguito a complicazione dovute all'infezione da Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO E A ROMA). Il giornalista, 74 anni, si è aggravato dopo essere stato ricoverato al San Camillo di Roma.

La carriera in Rai

Scaccia, il cui vero nome era Giuseppe Scaccianoce, è stato uno storico corrispondente Rai. Inviato sui principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni, Scaccia è stato in prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo.