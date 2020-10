Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Su oltre 25 mila tamponi effettuati nelle ultime ore nel Lazio si registrano 1.993 casi positivi, 23 decessi e 234 i guariti. 517 i tirocinanti del corso formativo di medicina generale saranno impegnati nelle Asl nelle attività di contact tracing. Ad oggi ci sono 1.129 posti letto di residenze alberghiere assistite per il decorso dei clinicamente guariti ma ancora positivi (518 posti disponibili). Prosegue il percorso di potenziamento dei posti letto COVID nelle strutture della rete ospedaliera. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:53 – Confartigianato: “Stiamo con i ristoratori di Fiumicino”

La Confartigianato Litorale Nord si schiera a sostegno della ristorazione di Fiumicino, che ha fortemente espresso dissenso contro il nuovo Dpcm promulgato per limitare il Covid 19, lanciando diffusamente lo slogan "io resto aperto". "La protesta iniziata dai ristoratori di Fiumicino contro il nuovo Dpcm non ci ha lasciato indifferenti ed è per questo che appoggiamo i gestori dei locali della cittadina aeroportuale - afferma Mirko Garraffa, vicepresidente di Confartigianato Litorale Nord - Il nostro appoggio - ad un'iniziativa già concretizzata - è un appoggio di vicinanza, per far capire ai ristoratori che non sono da soli e che avranno una sponda istituzionale più alta alle loro proteste che partono dal basso"."Nei prossimi giorni ci metteremo in contatto con gli organizzatori per stabilire una strategia che possa essere d'aiuto ai tanti bar, ristoranti, pizzerie, pub e pasticcerie dei nostri territori", aggiunge Garraffa. Intanto, dopo la presa di posizione ieri dell'Associazione Lungomare di Fiumicino, l'Acif, l'associazione che riunisce commercianti ed imprese della città, chiede un incontro urgente al sindaco e la creazione di un Fondo Comunale a sostegno delle Imprese in difficoltà e l'intervento del Comune sulle Imposte locali con il congelamento degli oneri d'impresa fino alla fine della pandemia.

7:43 - Nel Lazio 1.993 positivi su oltre 25mila tamponi

Su oltre 25 mila tamponi oggi nel Lazio (+6.231) si registrano 1.993 casi positivi (+295), 23 i decessi e 234 i guariti (+143): migliora leggermente il rapporto tra positivi e i tamponi. 517 i tirocinanti del corso formativo di medicina generale saranno impegnati nelle Asl nelle attività di contact tracing. Ad oggi ci sono 1.129 posti letto di residenze alberghiere assistite per il decorso dei clinicamente guariti ma ancora positivi (518 posti disponibili). Prosegue il percorso di potenziamento dei posti letto COVID nelle strutture della rete ospedaliera.