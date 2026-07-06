Uno spazio importante sarà dedicato alle sfide dell'economia e del mercato del lavoro, tra crescita, innovazione e transizione industriale, insieme al ruolo sempre più centrale della tecnologia e dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi e decisionali. Spazio anche alle grandi trasformazioni sociali contemporanee, dal benessere psicologico alle nuove generazioni, fino al rapporto tra informazione, cultura e innovazione in un ecosistema sempre più digitale.