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Live In Milano, al via la giornata di incontri fra attualità e approfondimento. DIRETTA

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Sky TG24 Live In torna a nel capoluogo lombardo per una nuova tappa del suo percorso itinerante tra le principali città italiane. Da anni, il format del canale all news porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane. In programma collegamenti, interviste e panel dal vivo con i protagonisti della politica, dell'economia, della cultura e della ricerca sui temi che attraversano l'attualità italiana e internazionale

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Sky TG24 Live In torna a Milano per una nuova tappa del suo percorso itinerante tra le principali città italiane. Da anni, il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane. Oggi, il Teatro Lirico Giorgio Gaber si trasforma in un luogo di racconto e dialogo aperto che vedrà confrontarsi, con collegamenti, interviste e panel dal vivo, i protagonisti della politica, dell'economia, della cultura e della ricerca sui temi che attraversano l'attualità italiana e internazionale.

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Le sfide del mercato del lavoro

Uno spazio importante sarà dedicato alle sfide dell'economia e del mercato del lavoro, tra crescita, innovazione e transizione industriale, insieme al ruolo sempre più centrale della tecnologia e dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi e decisionali. Spazio anche alle grandi trasformazioni sociali contemporanee, dal benessere psicologico alle nuove generazioni, fino al rapporto tra informazione, cultura e innovazione in un ecosistema sempre più digitale.

I temi

Al centro dell'evento, le grandi trasformazioni del presente: lo scenario internazionale segnato dal confronto tra Stati Uniti e Iran, le conseguenze dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e gli equilibri geopolitici globali, con l'Europa chiamata a ridefinire il proprio ruolo in un contesto sempre più instabile e competitivo. Sul fronte nazionale, il dibattito si concentrerà sulle sfide che attendono la politica italiana in vista delle prossime elezioni. Dalla tenuta della maggioranza guidata da Giorgia Meloni, alle nuove dinamiche interne al centrodestra, fino alle strategie del centrosinistra: le prospettive del "campo largo" e il tema della selezione della leadership attraverso possibili primarie. Un confronto che attraversa questioni centrali come le riforme istituzionali, la politica estera, la sicurezza, l'immigrazione e la competitività del sistema Paese.

Sky TG24 Live In torna a Milano

Sky TG24 Live In torna a Milano: una giornata di incontri, confronti, storie e attualità al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma, Genova torna oggi a Milano.

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