Live In, Butti: "IA tecnologia pervasiva, ma va disciplinata"

"L'IA è una tecnologia pervasiva, ma va disciplinata". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Alessio Butti, durante Live In, l'evento in diretta di Sky Tg24 che si tiene al Teatro Gaber a Milano.

Ormai l’IA è presente in tutti i settori, anche quelli strategici: dalla sanità ai trasporti, fino alla difesa. Ecco perché è necessario che la politica se ne prenda la responsabilità. “L'AI Act ha avuto successo anche se inizialmente era molto criticato, soprattutto negli ambienti tecnologici, perché veniva definito eccessivamente rigido”, spiega Butti parlando della normativa Ue sull’intelligenza artificiale. “Per la firma dei decreti attuativi si sono messe tutte in fila le Big Tech, eccezion fatta per Meta. Questo significa che anche per loro, che inizialmente avevano contestato il regolamento, le cose erano cambiate”. Per il sottosegretario è necessario intervenire non solo con codici di condotta ma con regole e sanzioni.