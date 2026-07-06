Live In, Tajani: Dichiarazioni Trump si commentano da sole

A Live In Milano, evento di Sky TG24 in diretta dal Teatro Lirico Giorgio Gaber, è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tra i temi gli attacchi di Trump a Meloni e il conflitto tra Russia e Ucraina

Il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, sul palco di Live In Milano (SEGUI LA DIRETTA), ha intervistato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Quelle di Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole - ha detto Tajani in merito all’attacco del presidente Usa contro Giorgia Meloni - Noi fin dall’inizio abbiamo detto che non avremmo risposto. Andiamo avanti e siamo convinti che le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni".

Il ministro degli Esteri ha poi risposto alla provocazione del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che lo ha accusato di andare in Usa con il cappellino MAGA in testa. “Poverino, fa la sua parte e cerca dei consensi dopo i disastri delle elezioni europee dove non è riuscito a entrare nel Parlamento europeo. Io non sono andato mai in ginocchio da nessuno”.

Tajani poi ha parlato del conflitto tra Russia e Ucraina, sottolineando come Putin stia cercando di intimorire i Paesi della Nato. “Nessuno - ha detto però il ministro - si fa intimorire dalle dichiarazioni di qualche dirigente del Cremlino. La Polonia ha la solidarietà di tutti quanti noi, lo ribadirò domani ad Ankara". Il vertice, ha affermato Tajani servirà a "ribadire intanto la solidità di un'alleanza che non è soltanto militare, è un'alleanza politica, è l'alleanza dell'Occidente. Quindi credo che noi dobbiamo da questo punto di vista dare un altro segnale. Noi siamo convinti sostenitori delle Nazioni Unite ed è giusto anche che l'Europa spenda di più. Io sono un grande sostenitore della difesa comune europea come secondo pilastro forte dell'Alleanza.

Poi un accenno al "fenomeno Vannacci”: "Futuro Nazionale si è posto fuori dalla coalizione di centrodestra facendo da stampella al centrosinistra", ha risposto il ministro Tajani. “Si è posto fuori dal centrodestra e sta aiutando la sinistra”.