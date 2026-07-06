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Live In, Calderone: dare continuità a investimenti su salari

Economia

La ministra del Lavoro ha rivendicato i buoni dati occupazionali registrati nel corso del mandato dell'attuale maggioranza, spiegando come ”recuperare punti percentuali significa mettere in campo risorse importanti”. Per Calderone ”oggi al lavoro ci sono 24milioni, 1 milione e 200mila in più rispetto al 2022, col tasso disoccupazione più basso di sempre

La ministra del lavoro Marina Elvira Caledrone e il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri si sono confrontati sul palco del Teatro Lirico di Milano, ospiti di Live In, l'evento che porta Sky TG24 nelle principali piazze italiane. Calderone ha rivendicato i buoni dati occupazionali registrati nel corso del mandato dell'attuale maggioranza, spiegando come ”recuperare punti percentuali significa mettere in campo risorse importanti”. Per Calderone ”oggi al lavoro ci sono 24milioni, 1 milione e 200mila in più rispetto al 2022, col tasso disoccupazione più basso di sempre. Restano però punti di lavoro e miglioramento aperti, come la disoccupazione giovanile e femminile, sula quale ha insistito anche Bombardieri. Quest'ultimo, da parte sua, ha elogiato la detassazione sugli aumenti contrattuali, ma ha anche sottolineato come la crescita occupazionale non sia qualitativamenta all'altezza. “Siamo ultimi ultimi in Europa per giovani e donne”, ha sottolineato, ricordando che il lavoro “si crea se si creano investimenti”. Per questo la proposta è di assunzioni solo indeterminate e di applicare una maggiore flessibilità. Da parte del segretario Uil è arrivata anche la proposta di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, mentre Calderone ha insistito sulla necessità di ampliare la patente a crediti e migliorare la sicurezza nei cantieri.

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