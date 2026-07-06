Live In Milano, sindaco Sala: “Meloni fa bene a ignorare Trump”

Si apre Live In Milano, l’evento che porta Sky TG24 fuori dai suoi studi televisivi, nella cronica del Teatro Lirico Giorgio Gaber (SEGUI LA DIRETTA). Sul palco il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala che, con il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, ha iniziato commentando l’ultimo attacco del presidente degli Stati Uniti contro Giorgia Meloni. Trump ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda, con la didascalia “serve un ordine restrittivo”. Per il primo cittadino milanese, “Meloni fa bene a ignorare Trump”. La premier, sostiene Sala, all’inizio del suo rapporto con Trump è stata “troppo accondiscendente”.

Poi l’argomento ha virato sulla situazione politica in Italia. “Vannacci è un problema per il centrodestra ma la storia ci insegna che alla fine, al momento del voto, la destra si mette d'accordo". Tuttavia, “mi pare di vedere un rallentamento nella riforma elettorale”. Poi, ha aggiunto Sala, “credo che Meloni debba immaginare di presentarsi non solo come persona singola e con la sua leadership ma con una compagine mista più adeguata”. Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, “è tutto spostato molto a sinistra. Al nord le difficoltà di parlare con il mondo imprenditoriale giocano un ruolo pesante. C’è Renzi che è centrale in ogni riflessione ma se non si riesce a dare un’immagine del centrosinistra un po' più rassicurante diventa difficile”. La sicurezza, afferma il direttore Vitale, sarà uno dei temi “che segnerà la prossima campagna elettorale in Italia”. Come diceva il sindaco Sala, “siamo ancora in una fase molto fluida rispetto ai vari schieramenti. A partire dal cosiddetto campo largo”.

C’è una classifica del Sole24Ore 2026 sui sindaci più amati d’Italia del 2026. Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, è al primo posto. Beppe Sala, com’è stato il rapporto con la città e le dispiace lasciare Palazzo Marino? “No, non mi dispiace, dopo 10 anni è naturale. Le classifiche vanno commentate fino a un certo punto. Io sono messo bene perché il mio gradimento è vicino al 60%. Quando gli amici mi dicono che tutti ce l’hanno con me io dico che i social amplificano i commenti antagonisti ma io credo molto nella maggioranza silenziosa e questa classifica ad esempio lo dice. Dopo 10 anni essere ancora al 60% non ricordo molti casi del genere”.