Live In, confronto su crisi demografica con Billari e Fava

Di crisi della natalità e cambiamenti per far fronte a questa situazione si è parlato sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber con Gabriele Fava, presidente dell’Inps, e Francesco Billari, demografo e rettore dell'università Bocconi di Milano

Spazio al confronto sulla crisi demografica sul palco di Live In Milano, l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi nella cornice del Teatro Lirico Giorgio Gaber. Per comprendere come i cambiamenti demografici influenzeranno il futuro economico e sociale del Paese sono ospiti Gabriele Fava, presidente dell’Inps, e Francesco Billari, demografo e rettore dell'università Bocconi di Milano.

Il crollo della natalità è irreversibile? "Il numero di nascite dipende da quanti sono i potenziali genitori e da quanti figli fanno in media - spiega il rettore della Bocconi, Francesco Billari - Sul secondo dato, oggi ne facciamo 1,14. Poi, se inizia a calare il numero di potenziali genitori continua a calare il numero di nuovi nati. È irreversibile al momento il numero di potenziali genitori, non si possono inventare persone che non sono nate".

In termini di natalità, anche gli immigrati giocano un ruolo importante. "Gli immigrati ci stanno già aiutando”, ha detto il rettore della Bocconi, Francesco Billari. “L'Italia di oggi è già migliorata perché, anche in termini di natalità, c'è il contributo dei genitori stranieri. La questione è come convincerli a rimanere qui, così come i nostri giovani. I sistemi di welfare e pensionistico sono basati sul fatto che ci siano abbastanza contribuenti".

Per Gabriele Fava, "l'Inps sta cambiando perché siamo di fronte a un Paese che sta cambiando. Oggi deve cambiare il modello di welfare, perché è una richiesta del fabbisogno del nostro Stati e dei nostri cittadini. Io servo 52 milioni di utenti e nei limiti del tempo che mi sarà concesso desidero la loro soddisfazione. La denatalità si conosce da tempo, come l'invecchiamento: fare figli non deve essere un obbligo ma una scelta. Perché sia una scelta ci devono essere determinate condizioni, in primis un'affidabilità delle istituzioni verso i cittadini". Poi, sul tema delle pensioni, Fava ha spiegato che l'Inps "attua le politiche del legislatore. Oggi si pensa molto alla riforma previdenziale, ma se non c'è lavoro non c'è pensione. Pensiamo prima al lavoro".