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Live In, direttore Vitale a Schlein: "Ribadiamo invito al Confronto in caso di primarie"

Politica

Il direttore di Sky TG24 ribadisce l'invito alla segretaria del Partito Democratico a partecipare a Il Confronto, in caso di scelta del metodo delle primarie per definire il candidato leader del cosiddetto campo largo nel centrosinistra

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