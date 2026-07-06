Il direttore di Sky TG24 ribadisce l'invito alla segretaria del Partito Democratico a partecipare a Il Confronto, in caso di scelta del metodo delle primarie per definire il candidato leader del cosiddetto campo largo nel centrosinistra
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