Live In, come l'AI sta già cambiando le nostre vite

Tra lavoro e famiglia l'AI sta già cambiando le nostre vite. Ne parliamo con l’autore Bruce Holsinger e Walter Riviera, esperto di intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale arriva sul palco di Live In al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (SEGUI LA DIRETTA). E lo fa con Bruce Holsinger, autore di “Colpevolezza”, il romanzo di Edizioni E/O che racconta un dramma familiare ai tempi dell'AI, e Walter Riviera, esperto di AI e Chief AI officer di AI wonder. L’AI nella letteratura è sempre stata confinata al genere della fantascienza, nel libro di Holsinger, invece, si parla di una storia familiare in cui la tecnologia fa da sfondo. “Questo romanzo parla di responsabilità morale. Non si tratta solo di intelligenza artificiale, ma prendere decisioni in frazioni di secondo. Si parla di come queste nuove tecnologie cambiano il modo di pensare. Ho incontrato persone che ne parlano bene e altre che ne parlano male: da una parte ci sono nuovi modi per generare farmaci e le macchine possono essere più sicure. La parte più pericolosa è quella delle armi autonome: nel mio romanzo si parla molto di come nel settore militare ci siano molti sviluppi ancora secretati ma molto pericolosi”.

Walter Riviera invece a teatro, con lo spettacolo “Mi AI rubato il lavoro” racconta gli effetti della tecnologia nel mondo del lavoro. L’AI è uno strumento e dipende tutto da come lo utilizziamo. Secondo me un grande rischio che passa spesso in sordina è che chi usa questi strumenti ha un potere enorme, anche dal punto di vista della protezione delle informazioni. dove definiamo noi il nostro confine? Cosa voglio condividere all’esterno? Perché poi su questo si basano le scelte: bello avere uno strumento che mi aiuta a pulire in casa, ma poi quello stesso strumento fa la scansione dell’interno dell’appartamento”.

Stiamo vivendo una reazione contraria sull’AI dopo l’entusiasmo dei primi anni? Forse si ma, ha sottolineato Riviera, "c'è del buono nell'AI. Gli investimenti nella medicina passano nella ricerca, dai data center. Se oggi siamo dove siamo è grazie alle tecnologie che abbiamo. Che cosa è da incoraggiare e cosa no? Deve esserci un appello al buon senso. La stessa tecnologia delle armi autonome è quella che permette di rintracciare bambini dispersi".