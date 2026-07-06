Live In, Schlein: "Campo largo? Serve proposta definita"

Sky TG24 Live In ospita la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein (SEGUI LA DIRETTA). Tra i temi, l'ennesimo affondo di Trump a Meloni: palazzo Chigi non ha risposto ufficialmente. “Ricorderete che la prima volta che è accaduto, quando Meloni ha espresso solidarietà al Papa, sono stata la prima a dire che questi attacchi sono inaccettabili. Saremo anche avversari politici ma siamo tutti italiani e non possiamo accettare insulti da capi di governo stranieri. Il punto però - ha detto Schlein - è il modo in cui è stato impostato il rapporto con gli Usa da parte del governo: da quando si è insediato Trum c’è stato un atteggiamento molto schiacciato verso il leader statunitense. il punto non è tanto il rapporto con Trump ma che questo governo non è riuscito fino in fondo a scegliere l’Europa”. Restando sul tema europeo, la segretaria del Pd ha affermato che "Difesa comune vuol dire interoperabilità, investimenti in comune. Se sei contrario alla Difesa comune e accetti di alzare la spesa militare al 5%, è chiaro che stai accettando di comprare armi dagli Stati Uniti. Bisogna puntare a un unico esercito europeo, il governo si è dichiarato contrario e sbaglia".

Per quanto riguarda gli esteri e il conflitto tra Russia e Ucraina, Elly Schlein ha ricordato che, per esercitare maggiore pressione su Putin, “l'Europa deve rispondere con più unità, altrimenti se ci facciamo prendere separati sarà più facile per quelli che si dichiarano nostri avversari. Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina, ma pretendere dall'Unione europea un maggiore sforzo politico e diplomatico, che finora è mancato che i Paesi europei sono gelosi delle loro politiche".

Parlando invece della politica nazionale, Schlein ha toccato il tema del campo largo affermando che "quello che ci serve è una proposta definita non dalla larghezza ma da quello che vogliamo fare. L'alleanza progressista che governa già nelle regioni sta governando bene, da lì non si restringe al massimo si allarga".