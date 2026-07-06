Live In Milano, viaggio nella storia del Teatro Lirico Giorgio Gaber. Con Piraina, Forte e Sacchi

Sacchi ha voluto sottolineare come i teatri rappresentino “una leva importante per Milano ma anche per l'intero sistema Paese”. “I teatri sono luoghi che hanno ruolo nella definizione identitaria”, ha detto. A ricostruire quella che lui ha stesso ha definito “una storia intimamente connessa” con Milano è stato Piraina, mentre Forte ha insistito sulla scelta di “ridare alla città un teatro con anime diverse"

Un viaggio nella storia del Teatro Lirico Giorgio Gaber, dalle sue origini e dal legame con il Palazzo Reale fino al suo ruolo nella Milano contemporanea. A parlarne a Live In Milano sono stati il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina, il direttore del Teatro Lirico Giorgio Gaber Matteo Forte e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, in un confronto sul valore della memoria e della cultura per la città. Sacchi ha voluto sottolineare come i teatri rappresentino “una leva importante per Milano ma anche per l'intero sistema Paese”. “I teatri sono luoghi che hanno ruolo nella definizione identitaria”, ha detto. “Milano investe tanto in cultura perché ha sempre creduto nella cultura, come dimostra l'ultimo bilancio in crescita. A ricostruire quella che lui ha stesso ha definito “una storia intimamente connessa” con Milano è stato Piraina, mentre Forte ha insistito sulla scelta di “ridare alla città un teatro con anime diverse: generi diversi per pubblici diverso, dalla prosa alla danza, con spettacoli che abbracciano un pubblico molto ampio”. La storia del Teatro Lirico per Forte, dimostra che “con la cultura si può far quadrare un bilancio. Per farlo, però, è necessaria predisposizione alla contaminazione: occorre aprire porte a partner privati esterni”.