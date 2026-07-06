Live In Milano, Sacchi: "Teatri come luogo identitario"

Parlando del Teatro Lirico, l'assessore alla Cultura del Comune di Milano lo ha descritto come "un vero e proprio monumento della musica del teatro e della storia dello spettacolo a Milano e in Italia. Io credo che i teatri siano un luogo sociale, che abbiano un ruolo nella definizione identitaria della città stessa"

L'assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, assieme al direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina e al direttore del Teatro Lirico Giorgio Gaber Matteo Forte, è stato protagonista del panel di Live In dedicato alla storia del Teatro Lirico Giorgio Gaber, dalle sue origini al legame con il Palazzo reale e la Milano contemporanea. "Questo è un vero e proprio monumento della musica del teatro e della storia dello spettacolo a Milano e in Italia. Io credo che i teatri siano un luogo sociale, un luogo culturale all'interno di un sistema come quello di una città come Milano, che hanno un ruolo nella definizione identitaria della città stessa. Milano è una città che, a partire dal secondo dopoguerra, ha costruito in maniera solidissima la storia del teatro, con figure straordinarie. Pensiamo alla ricostruzione a cui partecipano figure, come um Giorgio Strehler o Paolo Grassi, per citare il piccolo teatro, Teatro d'Europa, teatro dei teatri".