Live In Milano, confronto su parole, diritti e opportunità

Ospite di Live In Milano Barbara Terenghi, direttrice Sostenibilità di Edison, che ha approfondito le strategie messe in campo da Edison per abbattere il soffitto cristallo. “L'obiettivo”, ha spiegato, “è quello di avere il 30% donne manager entro il 2030, facendo sempre più progredire le donne verso carriere manageriali all'interno dell'azienda”

Un confronto su, diritti e opportunità, dal linguaggio inclusivo all’educazione finanziaria come leva di autonomia femminile, fino alle politiche di sostegno alla genitorialità e all’estensione del congedo per i neo-papà. Un dialogo su come costruire una società più equa, dentro e fuori il lavoro. È quello andato in scena nel corso di Live In Milano con Barbara Terenghi, direttrice Sostenibilità di Edison. Intervistata Mariangela Pira, Terenghi ha approfondito le strategie messe in campo da Edison per abbattere il soffitto cristallo. “L'obiettivo”, ha spiegato, “è quello di avere il 30% donne manager entro il 2030, facendo sempre più progredire le donne verso carriere manageriali all'interno dell'azienda”. Tra i target di Edison c'è anche il 50% di nuovi ingressi under 30, da perseguire attraverso l'investimento in programmi con le università. Tra i temi trattati anche l'emergenza abitativa, con le possibili soluzioni in collaborazione con le aziende per fare fronte alle difficoltà nei più giovani nel trovare ed, eventualmente, acquistare casa.