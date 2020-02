La 70^ edizione del Festival di Sanremo giunge alla sua quarta serata. Così come le prime due, anche questa si apre dando spazio alle Nuove Proposte. Dopo aver riposato nella serata dedicata alle cover, tornano sul palco i quattro semifinalisti, protagonisti di due sfide a coppia, con i vincitori che si ritroveranno faccia a faccia in finale. Ecco chi è rimasto in gara:

Spazio in seguito ai 24 Big in gara, che torneranno a proporre le loro canzoni dopo la serata cover. In questo quarto appuntamento esprimerà il proprio giudizio la sala stampa, che avrà dunque modo di dire la sua dopo la giuria demoscopica e l’orchestra. Ecco dunque tutti gli artisti e le canzoni in gara:

Gli ospiti della quarta serata

Amadeus condurrà la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 affiancato da due co-conduttrici, come ormai consuetudine. Si tratta di Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Non mancheranno inoltre Fiorello e Tiziano Ferro, presenze fisse sul palco dell’Ariston.

Per quanto riguarda gli ospiti invece si registra una certa varietà generazionale. Dopo Lewis Capaldi, spazio a un’altra artista di fama internazionale: Dua Lipa. Salirà sul palco dell’Ariston anche Ghali. Entrambi rappresentano le nuove generazioni, proponendo generi differenti. Non si può guardare al futuro però senza ben conoscere il proprio passato. Amadeus avrà dunque modo di presentare anche Gianna Nannini e Johnny Dorelli nel corso della quarta serata.

La classifica della terza serata

Ecco la classifica parziale dopo la terza serata di Sanremo 2020. Un risultato inerente unicamente le cover proposte sul palco dell’Ariston, giudicate dall’orchestra. Voti che andranno a sommarsi a quelli della giuria demoscopica, della sala stampa e del televoto nell’ultima serata.