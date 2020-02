Leo Gassmann prenderà parte alla 70^ edizione del Festival di Sanremo. Il giovane talento continua il proprio percorso, facendosi strada nel mondo della musica, lottando di fatto contro il proprio cognome. Prova a farsi apprezzare per quello che è il suo talento, schivando eventuali accuse relative all’essere un figlio d’arte. Di strada ne ha già fatta un po’ e non intende fermarsi. Il 20enne quasi non poteva credere alla chance ottenuta. Così come fatto a X Factor, è salito sul palco di Sanremo Giovani in punta di piedi. Viso pulito e grande educazione, armi vincenti insieme a un innegabile talento.

Nipote di Vittorio Gassman e figlio di Alessandro, con quest’ultimo che si dice suo primo fan. Fino a poco tempo fa l’attore aveva preferito la via del silenzio, evitando di far sentire il peso della proprio celebrità sul percorso del ragazzo. Ecco però il commento su Twitter post approdo a Sanremo: “Sii coraggioso, avanti così!”.

Chi è Leo Gassmann

Leo Gassmann è nato a Roma il 22 novembre 1998. La musica è la sua passione quasi da sempre. Studia infatti fin da quando era solo un bambino. Ha anche frequentato il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, lavorando sulle proprie passioni: canto e chitarra. Sono queste le sue armi vincenti, unite a un viso pulito e a modi garbati e gentili. Mai una parola fuori posto e, con grande timidezza, si è presentato nel 2018 sul palco di X Factor. Il suo cognome non poteva che sollevare qualche domanda e, ammettendo di far parte di quei Gassmann, d’essere dunque nipote di Vittorio e figlio di Alessandro, ha iniziato a cantare.

Il cognome non conta, il talento è lì e già ad X Factor 12 era sotto gli occhi di tutti. Con il team di Mara Maionchi è giunto fino alla fase live del talent show. Un’esperienza formativa molto importante, così come lo sarà questo suo primo Sanremo.

Sua madre è l’attrice Sabrina Knaflitz, figura cruciale nella sua vita artistica, oltre che in quella privata ovviamente. È proprio lei infatti a intuire molto tempo fa il suo talento. Per questo motivo lo ha sempre spinto a coltivare la sua passione per la musica.

Leo Gassmann a Sanremo

Leo Gassman fa parte del gruppo di cantanti che salirà sul palco di Sanremo nella prima serata del Festival della musica italiana. È pronto a dire la sua, scrollandosi di dosso definitivamente l’etichetta di “figlio di”, grazie al brano “Vai bene così”. È lo stesso cantante a parlare del significato della sua canzone, che spera possa portarlo fino in fondo nel concorso dedicato ai giovani di Sanremo.

Il percorso di ognuno di noi è costellato di errori. Ne commettiamo tutti, più o meno gravi, e spesso risultano essere un gigantesco peso sulle nostre spalle. Questa canzone si rivolge proprio a chi sopporta tale macigno ogni giorno, faticando ad accettarsi per quello che è.