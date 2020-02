Marco Sentieri è uno dei cantanti in gara nella 70^ edizione del Festival di Sanremo, inserito nella categoria Nuove Proposte. Si tratta di uno degli otto artisti riusciti a giungere fino al palco dell’Ariston. Una chance importante per lui, che tenterà di arrivare fino in fondo con la sua “Billy Blu”.

Chi è Marco Sentieri

Marco Sentieri è nato a Napoli nel 1985, ma non con questo nome. Si tratta infatti di un nome d’arte, scelto da Pasquale Mennillo per dare il via alla propria carriera. La musica è da sempre la sua più grande passione e non ha mai realmente visto altro per sé, nel suo futuro, che la possibilità di vivere delle sue canzoni. Una convinzione che lo ha portato a soli 16 anni a lasciare casa per trasferirsi a Roma. Voleva farcela a ogni costo e nella capitale ha fondato Il Quarto Senso. Un quartetto particolarmente interessante, che si affaccia rapidamente sul mondo del Festival, arrivando nei primi posti di Sanremo Rock Giovani.

Trascorre due anni in questa band, per poi dare inizio alla sua carriera da solista. Ha 18 anni e ottiene i primi successi in festival internazionali in Romania. Qualcosa accade in questo Paese. La sua musica piace e, per quanto vorrebbe riuscire a farsi conoscere anche in Italia, in Romania prende parte alle audizioni di X Factor, giungendo fino ai Bootcamp.

Torna dunque in Italia, iniziando la sua collaborazione con Pilla, Nicola e Alessandro. Dal loro lavoro nasce il video de “La nuove generazione”, che sul web viene alquanto apprezzato. È il 2017 e dovrà attendere altri due anni per la grande chance. Riesce infatti a vincere Sanremo Giovani, ritrovandosi nel gruppo delle Nuove Proposte della 70^ edizione del Festival, condotto da Amadeus.

Marco Sentieri: “Billy Blu”

Dopo aver portato avanti per anni la sua carriera, in gruppo e da solista, Marco Sentieri si è fatto strada nel mondo della musica italiana, aprendo i concerti di numerosi artisti nostrani, da Rocco Hunt a Clementino, dai Gemelli Diversi a Moreno. Ora ha finalmente la sua chance a Sanremo, che intende giocarsi con “Billy Blu”.

Si tratta di una canzone che tratta una tematica molto delicata, quella del bullismo. Il riferimento del brano è a una storia vera, quella di un ragazzo tormentato a scuola e che, dopo molti anni, si ritrova a dover salvare la vita al proprio bullo.

In più occasioni Sentieri ha avuto modo di parlare del testo della sua canzone e soprattutto del suo valore sociale. Ritiene che tematiche così importanti debbano essere costantemente trattate, in svariati modi. È l’unico modo, spiega, per arginare fenomeni come quello del bullismo. Non si tratta della sua storia ma, di certo, sa bene cosa voglia dire essere bullizzati. È stato vittima di questo fenomeno in prima persona e, racconta, la musica lo ha aiutato enormemente. È pronto per il test Sanremo ma intanto ha già ricevuto tante dimostrazioni d’affetto sul web. La sua canzone ha toccato molti cuori.