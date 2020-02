Le canzoni di Sanremo 2020 su Spotify: la playlist ufficiale

Ha preso ufficialmente il via la 70esima edizione del Festival di Sanremo, aperta con la “benedizione” di Fiorello, che è entrato in scena vestito da prete e ha avuto l’onore di presentare Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più amata in Italia.

Sul palco dell’Ariston, nel corso della prima serata, si sono esibiti 12 dei 24 big in gara e 4 nuove proposte.

Per l’occasione, Spotify, la popolare app di streaming musicale, in collaborazione con Rai, ha creato la playlist ufficiale dell’edizione 2020 del Festival della canzone italiana.

Tutti gli utenti che desiderano rivivere le emozioni della kermesse e riascoltare i brani in gara, possono farlo accedendo a Spotify e cercando la raccolta “Sanremo 2020”.

La playlist uffuciale su Spotify

La raccolta musicale comprende, per ora, gli otto brani delle Nuove Proposte, arrivate da Sanremo Giovani, che non sono inediti, e le canzoni dei 12 Big che hanno cavalcato il palco sanremese durante la prima serata del Festival. I brani vengono aggiunti direttamente da Spotify al termine dell’esibizione di ogni cantante ufficiale in gara. Tra le canzoni dei Big attualmente disponibili troviamo “Finalmente io”, di Irene Grandi, “Il confronto” interpretato da Marco Masini, "Niente (Resilienza 74)" di Rita Pavone, "Me ne frego" di Achille Lauro, "Fai rumore" di Diodato, "Dov'è" delle Vibrazioni, "Rosso di rabbia" di Anastasio, "Andromeda" di Elodie, "Sincero" cantata da Bugo e Morgan, "Il sole ad est" di Alberto Urso, "Lo sappiamo entrambi" di Riki, e "Carioca" esibita da

Raphael Gualazzi.

“Sanremo 2020” raccoglie tutte le canzoni in gara

La playlist “Sanremo 2020” raccoglierà in totale 32 canzoni e offrirà all’incirca due ore di ascolto continuativo.

Gli utenti con sottoscrizione al servizio Spotify Premium possono ascoltare i brani del Festival anche offline, cliccando sulla voce Download.

Gli utenti con account Free, invece, possono ascoltare i brani presenti nel catalogo dedicato all’edizione 2020 del Festival solo connettendosi a internet, e devono tollerare l'interferenza degli annunci pubblicitari.

I brani protagonisti di Sanremo 2020 possono essere ascoltati anche su YouTube, Apple Music e sui canali ufficiali degli artisti in gara.